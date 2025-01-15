«المركزي» يلغي سقف الحوالات المحدد بخمسة ملايين ليرة يومياً

الحرية – إبراهيم غيبور:

ألغى مصرف سورية المركزي القرار الناظم لتحديد سقف الحوالات اليومي بخمسة ملايين ليرة.

ووفق التعميم الذي وجهه المصرف المركزي إلى شركات الحوالات المالية الداخلية وحصلت «الحرية» على نسخة منه فإنه ينهى العمل بالتعميم رقم (16/988/ص) تاريخ 2023/02/14 الذي حدد سقف الحوالات المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواءً كان مرسل أم مستفيد بمبلغ 5 ملايين ليرة.

ولم يحدد تعميم الإلغاء سقفاً آخر للتحويل اليومي، ما يدل على أن سقف التحويل أصبح مفتوحاً.