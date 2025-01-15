بعد انقطاع لعدة أيام.. عودة شبكة الاتصالات الخليوية إلى الحسكة

الحرية – خليل اقطيني:

عادت ظهر اليوم شبكة الاتصالات الخليوية إلى محافظة الحسكة، وذلك بعد انقطاع استمر لعدة أيام.

الحرية حاولت عدة مرات معرفة الأسباب التي أدت إلى توقف الشبكة عن العمل، لكنها لم تفلح بسبب عدم عودة المؤسسات الحكومية في المحافظة إلى العمل.

ورغم ذلك اكتفى مدير فرع السورية للاتصالات الدكتور المهندس جميل بلال بالقول: إن السبب يعود إلى (انقطاع بالكبل الضوئي الذي يربط محافظة الحسكة بالمحافظات الأخرى)، دون أن يبيّن سبب هذا الانقطاع ولا الإجراءات المتخذة لإصلاحه.

في حين ذكرت مصادر أخرى في الفرع، أن الخلل كان في شبكة اتصالات سيرياتيل فقط، وذلك بسبب خلل في مركز الشركة بمحافظة دير الزور، ناتج عن نقص بالتجهيزات.

يشار إلى أن عودة شبكة الاتصالات الخليوية إلى العمل ترك ارتياحاً لدى السكان، الذين تنفسوا الصعداء اليوم بعد معاناة استمرت عدة أيام، الأمر الذي اضطرهم إلى استخدام وسائل وتطبيقات أخرى على الهواتف المحمولة للتواصل.