لجنة وزارية تتابع العملية الامتحانية في مدارس حماة

الحرية- نصار الجرف:

تفقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة العمل في مديرية التربية والتعليم بحماة، اليوم عملية سير الامتحانات الفصلية من العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في عدد من مدارس مدينة حماة، حيث زارت اللجنة مدرستي توفيق الشيشكلي و عبد القادر الشقفة، واطلعت على نماذج الأسئلة ومدى مناسبتها للمستويات كافة، مشيرة إلى حسن تنظيم الامتحانات والتزام الطلاب بالهدوء.

وأشار رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على عمل مديرية التربية والتعليم في حماة طه جودي إلى أن العملية الامتحانية تسير بشكل جيد بعدما هيأت المديرية بكوادرها كافة مستلزمات الامتحانات والقاعات، متمنياً للأبناء التميز والتفوق بعدما حررت سورية من النظام البائد.

من جانبه، ببن عضو اللجنة الوزارية أحمد ملدوش أنه تم الاطلاع على إضبارة الامتحان في كل مدرسة، مشيراً إلى دقة العمل.

وأكد على العمل بروح المسؤولية تجاه الجيل الذي هو أمانة لدينا وعلينا الحفاظ عليها.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول في مرحلة التعليم الأساسي ٣١٣٠٥٠ فيما بلغ عدد طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ٤٣٤٣٦ وعدد المدارس ١٣٩٧.