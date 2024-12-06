منصة إلكترونية روسية لتشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي

تختبر روسيا منصة إلكترونية جديدة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأطباء على تشخيص الأمراض.

وأشارت مؤسسة “روستيخ” الروسية إلى أن منصة “الرأي الثالث” الإلكترونية بدأت بالعمل بشكل اختباري منذ بداية تشرين أول الماضي، وتعمل هذه المنصة على معالجة بيانات المرضى وبيانات الصور الشعاعية وصور الرنين المغناطيسي التي تجرى لهم، ويقوم الذكاء الاصطناعي في المنصة بتحليل هذه البيانات وتقديم فرضيات وتحليلات للأطباء حول الوضع الصحي للمرضى.

وأوضحت “روستيخ” أن تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجودة في المنصة حالياً تساعد الأطباء في اكتشاف العلامات المحتملة لأمراض الصدر والعمود الفقري والعظام والمفاصل والجمجمة والدماغ والثدي والجلد، وتسهّل عليهم معاينة الصور الشعاعية وصور الرنين المغناطيسي التي تجرى للمرض، حسبما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

في السياق، تمكنت شركة “NtechLab” الروسية أيضا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي يمكنها مساعدة الأطباء في معاينة صور الرنين المغناطيسي التي تجرى للرأس للبحث عن علامات مرض التصلب المتعدد، وفي المستقبل القريب ستدمج هذه البرمجيات في منصة “الرأي الثالث” لدعم قدراتها على معالجة البيانات الطبية.