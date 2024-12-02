بمشاركة سورية.. التوقيع على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء
أعلنت جامعة الدول العربية اليوم انطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء في حدث يعكس عمق التعاون العربي المشترك في هذا المجال.
وخلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في مصر بحضور وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة ووزراء الكهرباء والطاقة من الأردن والبحرين وتونس وفلسطين ولبنان ومصر تم التوقيع على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الكهرباء.
ووقعت على الاتفاقية كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، فلسطين، سورية، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، ليبيا، السودان، اليمن، والمغرب.
وفي كلمة له أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث تسهم هذه السوق في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية كمصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وفي لفتة تقديرية، شهدت الجلسة تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بشكل بارز في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أشاد الوزراء الحاضرون بجهود الفرق الفنية والخبراء الذين عملوا على مدى السنوات الماضية لوضع الأسس التي قادت إلى هذا النجاح.