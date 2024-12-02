بمشاركة سورية.. التوقيع على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم انطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء في حدث يعكس عمق التعاون العربي ‏المشترك في هذا المجال.‏

وخلال انعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في مصر بحضور وزير الكهرباء الدكتور ‏سنجار طعمة ووزراء الكهرباء والطاقة من الأردن والبحرين وتونس وفلسطين ولبنان ومصر تم التوقيع على اتفاقية ‏السوق العربية المشتركة للكهرباء كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي في مجال الكهرباء.‏

ووقعت على الاتفاقية كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، فلسطين، سورية، مصر، المملكة العربية السعودية، ‏قطر، ليبيا، السودان، اليمن، والمغرب.‏

وفي كلمة له أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة ‏الدول العربية أن إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، حيث ‏تسهم هذه السوق في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، ‏وتعزيز مكانة الدول العربية كمصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يؤسس لبداية ‏مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل ‏الاقتصادي بين الدول العربية.‏

وفي لفتة تقديرية، شهدت الجلسة تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت بشكل بارز في تحقيق هذا ‏الإنجاز، حيث أشاد الوزراء الحاضرون بجهود الفرق الفنية والخبراء الذين عملوا على مدى السنوات الماضية لوضع ‏الأسس التي قادت إلى هذا النجاح.‏