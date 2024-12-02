مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسطية من أصول لبنانية ‏

تشرين:‏

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عن تعيين رجل الأعمال اللبناني الأمريكي ‏مسعد بولس في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق الأوسطية، ليصبح عضواً ‏جديداً في فريق إدارته.‏

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: يشرفني أن أعلن أن مسعد بولس سيتولى منصب ‏كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق الأوسطية. ‏

ويعتبر هذا التعيين خطوة بارزة لبولس، الذي يعد حمو تيفاني ابنة ترامب، ويمنحه دوراً مهماً ‏في البيت الأبيض.‏

ووصف ترامب بولس بأنه «محام لامع ورجل أعمال ناجح يتمتع باحترام دولي واسع»، مشيداً ‏بدوره في بناء تحالفات مع الجالية العربية الأمريكية ودعمه للقيم المحافظة، لافتاً إلى أن بولس ‏كان عنصراً حيوياً في تحقيق نجاحات حملته الانتخابية.‏

وبرز بولس خلال الحملة الانتخابية لترامب بفضل دوره في حشد أصوات الناخبين المسلمين ‏والعرب الأمريكيين، الذين عبر الكثير منهم عن استيائهم من سياسات الإدارة السابقة تجاه غزة

يتمتع بولس، بخبرة طويلة كرجل أعمال، كما سبق له الترشح للبرلمان اللبناني من دون أن يحقق ‏الفوز، وتدير عائلته شركتين لتوزيع قطع غيار السيارات في نيجيريا.

ويأتي تعيين بولس في وقت يشهد فيه ترامب سلسلة من التعيينات العائلية المثيرة للجدل، حيث ‏اختار في وقت سابق تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد، سفيراً للولايات المتحدة في فرنسا، ‏ما يعكس استمرار ترامب في منح المناصب لشخصيات قريبة من عائلته والدائرة المحيطة به.‏

وفي مقابلة سابقة له في تشرين الأول الماضي ، أكد بولس أهمية إنهاء الحروب بشكل سريع ‏وفعال، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو «القضاء على قدرات حركة حماس وإعادة إعمار ‏غزة ولبنان، مع ضمان تحقيق سلام دائم وأمن لجميع الأطراف».‏

تجدر الإشارة إلى أن تعيينات ترامب لعدد من الشخصيات من عائلته ودائرته المقربة قد ‏تعرضت للانتقادات، بما في ذلك اختياره لكاش باتيل ليتولى إدارة مكتب التحقيقات الفدرالي ‌‏(إف بي آي)، وهو القرار الذي أثار مزيداً من الجدل بسبب ولاء باتيل الشديد لترامب وأفكاره ‏بشأن الدولة العميقة.‏