الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بمكافحة الإرهاب

بحث السيد الرئيس بشار الأسد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال أن أمن سورية والعراق هو أمن واحد، مشدداً على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكل تنظيماته، مؤكداً تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها.