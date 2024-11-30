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وزيرا خارجية إيران وروسيا: ندعم سورية في مواجهة التنظيمات الإرهابية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف دعم بلادهما القوي لسورية حكومةً وجيشاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي على أهمية المحافظة على السيادة الوطنية السورية وسلامة أراضيها، وضرورة متابعة ما يجري في إطار عملية أستانا والتنسيق بين الدول الضامنة لهذه العملية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عراقجي قوله: “التحركات الأخيرة للجماعات الإرهابية في سورية هي جزء من مخطط صهيوني وأمريكي لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا”، مذكراً المجتمع الدولي بمسؤوليته في التعامل مع ظاهرة الإرهاب الخبيثة.
وشدد عراقجي على ضرورة اليقظة والتنسيق قدر الإمكان بين إيران وروسيا وباقي دول المنطقة لإحباط المؤامرة الخطيرة ومواجهة أعمال الإرهابيين في سورية والمنطقة.
بدوره أوضح لافروف ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف للتعامل مع الإرهاب واستمرار المشاورات الوثيقة بين البلدين.

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