مشاركة لطائرتنا الشاطئية في بطولة غرب آسيا في قطر

تشرين – حاتم شحادة

يشارك منتخبنا الوطني للسيدات في بطولة غرب آسيا تحت 20 عاماً المقررة على ملاعب نادي الغرافة الشاطئية في قطر خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من الشهر القادم.

وتضم بعثة منتخبنا اللاعبات ماغي الشيخ وهند دعبول وماري صواف وجنى عزام وسانتا سلامة على أن يتم اختيار 4 لاعبات منهن قبل السفر ويشرف على تدريب المنتخب المدرب رائد موسى.

وتشارك في البطولة إلى جانب قطر المستضيفة كل من سلطنة عمان ولبنان والكويت والأردن وسورية واليمن، وستشارك كل دولة بفريقين في منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، وسحب القرعة الإثنين المقبل، حيث ينتظر أن يتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات.