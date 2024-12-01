آخر الأخبارأخبار

جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سورية

أكدت جامعة الدول العربية ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية فيها.
وأعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن انزعاج الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها.
وأكد المتحدث الرسمي على التزام الأمانة العامة للجامعة بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سورية على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

مركز التنسيق الروسي: مقتل أكثر من 300 إرهابي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

آخر الأخبار

الرئيس الأسد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي: سورية قادرة وبمساعدة حلفائها…

آخر الأخبار

الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي التطورات الأخيرة والتعاون…

آخر الأخبار

مصدر عسكري: لا صحة للأنباء التي تتناقلها الصفحات والمنصات التابعة للتنظيمات الإرهابية…

آخر الأخبار
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي سورية مركز التنسيق الروسي: مقتل أكثر من 300 إرهابي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية الرئيس الأسد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي: سورية قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحر الإرهابيين مهما اشتدت هجماتهم الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بمكافحة الإرهاب مصدر عسكري: لا صحة للأنباء التي تتناقلها الصفحات والمنصات التابعة للتنظيمات الإرهابية حول دخولها إلى بلدات ريف حماة الشمالي القيادة العامة للجيش تدعو المواطنين لعدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية أهلنا في الجولان السوري المحتل يعربون عن ثقتهم بأن النصر سيبقى حليف سورية وجيشها تلبية لاحتياجات حلب.. وزارة النفط تضع محطة متنقلة وصهريجين من مادة البنزين في منطقة أثريا خناصر مصدر عسكري: وحداتنا المسلحة تتمركز في مواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعدة لصد أي هجوم إرهابي وزيرا خارجية إيران وروسيا: ندعم سورية في مواجهة التنظيمات الإرهابية