ثماني ميداليات براقة لمنتخبنا الوطني في  بطولة غرب آسيا للكاراتيه

تشرين- مرهف هرموش:

أحرز منتخبنا الوطني للكاراتيه ثماني ميداليات براقة (أربع ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان) في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا بالكاراتيه المقامة في الإمارات العربية المتحدة ( الشارقة) بمشاركة واسعة من جميع الدول الأعضاء في اتحاد غرب آسيا.

جهاد ميا رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه أشار في اتصال هاتفي مع “تشرين” إلى أن هذه المشاركة تهدف في الدرجة الأولى لاعتلاء منصات التتويج ورفع العلم وعزف النشيد الوطني وقد استطاع أبطال منتخبنا في اليوم الأول الظفر ب٨ ميداليات براقة، حيث توج بالميداليات الذهبية كل من اللاعبة ميس قره فلاح بفئة تحت ٢١ عاماً لوزن تحت ٥٥ كغ، واللاعبة نتالي عزام بفئة تحت ٢١ عاماً لوزن تحت ٦٨ كغ، واللاعبة ماريا الحلاوي بفئة تحت ١٦ عاماً لوزن تحت ٥٤ كغ، واللاعب تيم الشاطر بفئة تحت ١٦ عاماً لوزن تحت ٧٠ كغ.

بينما حقق الميداليات الفضية كل من اللاعبة مريم طريفي بفئة تحت ٢١ عاماً لوزن تحت ٦٨ كغ، واللاعب محمد صابوني بفئة تحت ١٦ عاماً لوزن تحت ٦٣ كغ.

وتمكنت اللاعبة ليال سلمان من إحراز الميدالية البرونزية بفئة تحت ١٦ عاماً لوزن فوق ٦١ كغ، واللاعب عبد الحميد الناصر بفئة تحت ٢١ عاماً لوزن تحت ٦٠ كغ.

وأضاف ميا: إن هذا الإنجاز يعود بفضل اللاعبين المثابرين والطاقم الفني والإداري المرافق للبعثة، ممثلاً بالكابتن سهيل سلمان والكابتن عبد المنعم دريوسي، و وعد بإنجاز المزيد في الأيام القادمة.