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مصدر عسكري: وحداتنا المسلحة تتمركز في مواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعدة لصد أي هجوم إرهابي

أكد مصدر عسكري في الجيش والقوات المسلحة أن وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعدة لصد أي هجوم إرهابي، نافياً صحة الأخبار حول انسحاب الجيش من المحافظة.
وقال مصدر عسكري في تصريح لـ سانا اليوم: “إنه لا صحة للأخبار التي تنشرها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية حول انسحاب الجيش السوري من حماة”.
وأضاف البيان: “نؤكد أن وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة، وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل”.
وتابع البيان: “كما يقوم الطيران الحربي السوري والروسي الصديق باستهداف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم”.

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