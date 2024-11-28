عملية تفتيح العيون بالليزر والمخاطر المحتملة ‏

‏ ‏انتشر مؤخراً مفهوم تغيير لون ‏العين من خلال الجراحة التجميلية بالليزر، ولكن يجب أن نؤكد أن هذا ‏النوع من الجراحة يحتاج إلى مزيد ‏من الأبحاث والدراسات‎.‎

يحدد اختلاف ألوان العيون بين البشر صبغة الميلانين، وهي طبقة رقيقة من الصبغة تعطي اللون المميز ‌‏للقزحية، وتعتمد الجراحة التجميلية بالليزر على إزالة جزء من هذا التصبغ الموجود بالقزحية، ما يؤدي ‌‏إلى تفتيح اللون، ويمكن أن ينتقل اللون عبر الدرجات اللونية المعروفة مثل الأسود، البني، العسلي، ‌‏والأخضر، ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذه العملية هي طريق باتجاه واحد، ما يعني أنه لا يمكن ‌‏استرجاع لون العين الأصلي بعد الإجراء، على سبيل المثال لا يمكن للشخص الذي يمتلك عينين زرقاوين ‌‏استخدام هذا الإجراء لتغميق لون عينيه‎.‎

وعند زيارة الطبيب للمرة، يقوم بإجراء فحوصات للعين للتأكد من سلامتها، إضافة إلى بعض ‌‏الاختبارات البصرية للتأكد من أن الشخص مؤهل لإجراء العملية‎.‎

البدء بالعملية: تتم العملية باستخدام جهاز ليزر طبي خاص يقوم بإطلاق أشعة دقيقة على القزحية، عادةً ما ‌‏تستغرق الجلسة حوالي 20 دقيقة، لكن قد يتطلب الأمر تكرار الجلسات للوصول إلى اللون المطلوب‎.‎

فترة التعافي: يحتاج المريض إلى فترة تعافي بعد الإجراء، وقد يعاني خلال هذه الفترة من بعض ‌‏الأعراض الخفيفة مثل احمرار العين أو الحساسية للضوء، لكن هذه الأعراض سرعان ما تختفي‎.‎

وتتم العملية تحت تخدير موضعي للعين، وعادةً ما يكون عن طريق قطرات، لذا لن يشعر الشخص بأي ‏ألم‎.‎

ومثل كل الإجراءات الطبية الحديثة التي لم تُجرَ عليها الأبحاث الكافية، يحمل إجراء تفتيح العين بالليزر ‌‏بعض المخاطر، ومنها‎:‎

‎ ‎ارتفاع ضغط العين، و‎التهاب شديد في العين إذ قد تصاب القزحية بالالتهابات و‎نزيف داخل العين‎, كما يمكن أن تصاب العين بتعتيم القرنية‎ وتلف العصب البصري‎، وأخيراً قد يصبح عدم تطابق الرؤية‎.‎

كما سجلت العديد من حالات العمى التي تعرض لها المرضى نتيجة لفشل الإجراء‎.‎

ومن المهم الانتباه والحذر عند اختيار الطبيب والتأكد من تأهيله الكامل لإجراء هذا النوع من العمليات، ‏كما ‏يجب التأكد من تجهيز المركز الطبي بكل المعدات اللازمة، ويُنصح بعدم تصديق كل المراكز ‏التي تقدم ‏تخفيضات كبيرة على هذه الإجراءات، فقد لا تكون مجهزة بشكل جيد.. لذا يُفضل استشارة ‏المختصين قبل ‏اتخاذ القرار‎.‎