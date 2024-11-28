قيمته 100 مليار ليرة.. وزارة المالية تعلن نتائج المزاد السادس لإصدار سندات الخزينة

دمشق- تشرين:

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد السادس للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2024 والتي حددت موعد 2024/11/25 لإصدار سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة /100/ مليار ليرة سورية، علماً أن القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ مليوني ليرة سورية.

ووفقاً لبيان صدر عن وزارة المالية فقد تم قبول /10/ عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة، تنوعت بين عروض مقدمة من جهات عامة وخاصة، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.96% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه، علماً أن موعد التسوية سيكون في 2024/12/2، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف سورية المركزي، وتستحق هذه الأوراق بتاريخ 2026/12/2.

وعادت المالية وذكرت بأن هذه الورقة المالية الحكومية قابلة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، أي يسمح ببيعها وشراؤها في سوق دمشق للأوراق المالية وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

وتمت إجراءات المزاد وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية.