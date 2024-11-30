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القيادة العامة للجيش تدعو المواطنين لعدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بياناً أكدت فيه، أنه في إطار الحرب الإعلامية التضليلية التي تشنها التنظيمات الإرهابية المسلحة تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي.
إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن قواتنا المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق وندعو الأخوة المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني أو تمس القيادة العسكرية ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية

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