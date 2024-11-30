تلبية لاحتياجات حلب.. وزارة النفط تضع محطة متنقلة وصهريجين من مادة البنزين في منطقة أثريا خناصر

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية أنها قامت بتأمين محطة متنقلة وصهريجين من مادة البنزين في منطقة أثريا خناصر لتلبية احتياجات محافظة حلب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه استجابة للأوضاع الميدانية في محافظة حلب ومحيطها بسبب الهجوم الإرهابي ل”جبهة النصرة” وباقي التنظيمات الإرهابية المسلحة، قامت وزارة النفط والثروة المعدنية بتأمين محطة متنقلة وصهريجين من مادة البنزين في منطقة أثريا خناصر لتلبية احتياجات المواطنين من مدينة حلب وأريافها وتسهيل حصولهم على الوقود الضروري خلال هذه الظروف الصعبة.

كما قررت الوزارة إتاحة إمكانية تبديل توطين محطة البنزين للمواطنين ثلاث مرات، وذلك اعتباراً من الأول وحتى الخامس والعشرين من الشهر القادم، وذلك لتسهيل عملية التعبئة من المحطات التي يرغب بها المواطنون في جميع المحافظات، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.