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أهلنا في الجولان السوري المحتل يعربون عن ثقتهم بأن النصر سيبقى حليف سورية وجيشها

أعرب أهلنا في الجولان السوري المحتل عن ثقتهم بأن النصر سيبقى حليف سورية وجيشها وشعبها وقائدها، مؤكدين أن العدوان الإرهابي الأخير في الشمال السوري جاء بأوامر صهيوأمريكية.
وخلال اجتماع اليوم لبحث عدد من القضايا في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة شدد أبناء الجولان على ضرورة إفشال مشاريع الاحتلال الإسرائيلي على أرض الجولان رغم الصعوبات التي يعيشها أبناؤه والضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال عليهم.
وأوضح الشيخ قاسم الصفدي أن الاجتماع اليوم جاء للتأكيد على موقف أهل الجولان الثابت الذي لا يتغير رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، مؤكداً أن هوية الجولان لن تسقط مع مرور الزمن وستبقى عربية سورية نتناقلها من الآباء الى الأبناء والأحفاد.
بدوره قال الشيخ جاد الكريم ناصر: إن العدوان الإرهابي الأخير على حلب الشهباء جاء بأوامر صهيوأمريكية بهدف زعزعة الاستقرار في سورية، مضيفاً: إننا على أرض الجولان نحارب الأصيل وسوف ننتصر، وكذلك الجيش العربي السوري يحارب الوكيل وسينتصر، وستبقى ثقتنا بالجيش العربي السوري كبيرة.

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