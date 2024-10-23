قمة «بريكس» في يومها الثاني.. معايير جديدة لتوسيع المجموعة وقائمة غير معلنة لـ13 عضواً جديداً
تشرين:
بدأت صباح اليوم الأربعاء, فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس» 2024، في مدينة قازان الروسية، حيث وصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة في القمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.
وخلال اجتماع ضيق مع قادة “بريكس”, أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول «بريكس» تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيراً إلى وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.
وأوضح الرئيس الروسي، أن روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة “بريكس” في العالم والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.
وأضاف بوتين أن دول «بريكس» تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، وتظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس بالأقوال.
وحول توسع «بريكس», قال الرئيس الروسي: بالطبع، سيكون من الخطأ تجاهل الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب والشرق العالمي بتعزيز الاتصالات مع دول «بريكس» وقد أعربت أكثر من 30 دولة بالفعل عن هذه الرغبة بشكل أو بآخر، وفي الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على التوازن ومنع انخفاض فعالية «بريكس».
واقترح بوتين، خلال الاجتماع مع قادة «بريكس»، تشكيل قائمة بالدول الشريكة لمجموعة “بريكس” وتثبيت ذلك في الإعلان الختامي لقمة قازان.
بدوره, أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، أن دول ”بريكس”، اتفقت على معايير مهمة للدول الشريكة، وسيمر المزيد من التوسع في الرابطة من خلال هذا المقياس.
ووفقاً لأوشاكوف، تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، لكنها لم تعلن بعد.
وقال أوشاكوف: «في الوقت الحالي قررنا عدم نشر أسماء هذه الدول، لأننا سنحتاج إلى التحدث معها حول مستوى استعدادها للانضمام إما إلى العضوية الكاملة لـ”بريكس”، أو في صيغة (أخرى) مناسبة».
ومن المقرر ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس», أن تعقد جلسة تصوير مشتركة لرؤساء وفود الدول المشاركة، بعدها يعقد اجتماع ضيق لقادة مجموعة «بريكس»، يليه اجتماع قادة دول «بريكس» الموسع مع قادة ورؤساء الوفود.
وبالإضافة إلى ذلك، يشهد اليوم الثاني اجتماعات ثنائية عدة يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء إيران وفنزويلا وتركيا.
ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة دول “بريكس”.