قمة «بريكس» في يومها الثاني.. معايير جديدة لتوسيع المجموعة وقائمة غير معلنة ‏لـ13 عضواً جديداً

تشرين:

بدأت صباح اليوم الأربعاء, فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس» 2024، في مدينة ‏قازان الروسية، حيث وصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة ‏في القمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.‏

وخلال اجتماع ضيق مع قادة “بريكس”, أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن دول ‌‏«بريكس» تتمتع بإمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية وسياسية هائلة، مشيراً إلى ‏وجود تغييرات جذرية في عالم متعدد الأقطاب.‏

وأوضح الرئيس الروسي، أن روسيا تسعى إلى تعزيز مكانة “بريكس” في العالم ‏والتركيز على حل المشاكل العالمية والمحلية.‏

وأضاف بوتين أن دول «بريكس» تمتلك إمكانات اقتصادية وعلمية وديموغرافية ‏وسياسية هائلة، وتظهر مسؤولية في تعاطيها حول الأوضاع العالمية بالأفعال وليس ‏بالأقوال.‏

وحول توسع «بريكس», قال الرئيس الروسي: بالطبع، سيكون من الخطأ تجاهل ‏الاهتمام غير المسبوق لدول الجنوب والشرق العالمي بتعزيز الاتصالات مع دول ‌‏«بريكس» وقد أعربت أكثر من 30 دولة بالفعل عن هذه الرغبة بشكل أو بآخر، وفي ‏الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على التوازن ومنع انخفاض فعالية «بريكس».‏

واقترح بوتين، خلال الاجتماع مع قادة «بريكس»، تشكيل قائمة بالدول الشريكة ‏لمجموعة “بريكس” وتثبيت ذلك في الإعلان الختامي لقمة قازان.‏

بدوره, أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، أن دول ‌‏”بريكس”، اتفقت على معايير مهمة للدول الشريكة، وسيمر المزيد من التوسع في ‏الرابطة من خلال هذا المقياس.‏

ووفقاً لأوشاكوف، تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، لكنها لم تعلن بعد.‏

وقال أوشاكوف: «في الوقت الحالي قررنا عدم نشر أسماء هذه الدول، لأننا سنحتاج ‏إلى التحدث معها حول مستوى استعدادها للانضمام إما إلى العضوية الكاملة ‏لـ”بريكس”، أو في صيغة (أخرى) مناسبة».‏

ومن المقرر ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة «بريكس», أن تعقد جلسة تصوير ‏مشتركة لرؤساء وفود الدول المشاركة، بعدها يعقد اجتماع ضيق لقادة مجموعة ‌‏«بريكس»، يليه اجتماع قادة دول «بريكس» الموسع مع قادة ورؤساء الوفود.‏

وبالإضافة إلى ذلك، يشهد اليوم الثاني اجتماعات ثنائية عدة يعقدها الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين مع رؤساء إيران وفنزويلا وتركيا.‏

ووصل، صباح اليوم، إلى عاصمة تتارستان الروسية، عدد من الزعماء على رأسهم ‏رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس طاجيكستان، ‏إمام علي رحمان والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمشاركة في قمة ‏دول “بريكس”.‏