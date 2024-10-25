مقتل 10 ضباط وجنود للعدو الإسرائيلي بنيران المقاومة اللبنانية

أقر العدو الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود بنيران المقاومة اللبنانية، ما يرفع عدد قتلاه خلال 24 ساعة إلى 10 ضباط وجنود.

كما أعلنت وسائل إعلام العدو إصابة 6 جنود ومستوطنين جراء سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة اللبنانية على مستوطنة شوميرا في الجليل شمال فلسطين المحتلة.

بدورها استهدفت المقاومة اللبنانية بالصواريخ والمسيرات قواعد ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ‏ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، قصف رجال المقاومة قاعدة الكرمل جنوب حيفا بصلية صاروخية نوعية”.

كما استهدفت المقاومة بصلية صاروخية كبيرة مستوطنة كرمئيل وبسرب من المسيرات الانقضاضية موقع البغدادي وحققت فيهما إصابات مباشرة، واستهدفت بصاروخ موجه دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين، ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية بصليات صاروخية تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة وشرقي بلدة عيترون وفي أطراف بلدة مروحين وفي مستوطنتي الماليكة والمنارة وموقعي المرج وحبوشيت وشمالي كفرجلعادي وبين مسكفعام والعديسة وفي ثكنة شوميرا.