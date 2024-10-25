وفاة أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين نتيجة تدهور سيارة بقرية وادي البركة  في ريف بانياس

تشرين – وداد محفوض:

تدهورت سيارة نوع (هونداي إنتر) محملة بالزيتون أثناء عودتها من قرية وادي البركة بريف بانياس الشمالي الشرقي، وكانت تقل أحد عشر شخصاً. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السائق فقد السيطرة على السيارة بعد تعطل الفرامل لترتطم بمكان مغلق ضمن قرية شافي روح.

وأكد الدكتور عماد بشور مدير الهيئة العامة لمشفى الشهيد إياد إبراهيم (الوطني) أن المشفى استقبل 11 شخصاً نتيجة حادث سير بينهم 4 وفيات وسبع إصابات بين خفيفة ومتوسطة، وحالياً يتم تلقيهم العلاج اللازم.