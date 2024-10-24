حملة «فقر الدم» للطالبات في أسبوعها الثالث باللاذقية.. د.عصيفوري: وعي وإقبال ملموسان

تشرين- سراب علي

تستمر دائرة الصحة المدرسية في اللاذقية بحملة فقر الدم للطالبات في المدارس الحكومية من عمر ١٢- ١٨ سنة،التي بدأتها منذ ثلاثة أسابيع، وذلك تطبيقاً لبرنامجها مع اليونيسيف ومديرية الصحة حول فقر الدم عند فتيات المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وبيّن رئيس دائرة الصحة المدرسية في اللاذقية الدكتور برهان عصيفوري لـ”تشرين” أنه تم البدء بتوزيع البروشورات على الطالبات، توضح هدف وأهمية الحملة، وبعد أن تمّ أخذ الموافقة الخطية من الأهالي، حيث إنّ هناك حرية الموافقة أو الرفض من قبل أهالي الطالبات، لافتاً إلى أنّ نسبة الموافقات من الأهل كبيرة، حيث تجاوزت في كثير من المدارس أكثر من ٩٠٪ ، وتم بعدها المباشرة بتوزيع حبوب فقر الدم على الطالبات بمعدل حبة كلّ أسبوع، حيث تم التوزيع في ٣٣٧ مدرسة على مستوى المحافظة ريفاً ومدينة.

وأشار عصيفوري إلى أنّ بعض المدارس كانت نسب الموافقات فيها ٦٥٪ وهي مدارس قليلة، ربما يعود ذلك لعدم الوعي من قبل الأهل بأهمية هذه الحملة أو عدم ثقة أو ربما لأسباب صحية معينة لدى الطالبات.

وأكد أن الأدوية آمنة وسليمة، وكذلك استمرار دائرة الصحة المدرسية بمتابعة جولاتها الميدانية للإشراف على إعطاء حبوب الحديد للطالبات، منوهاً بالدور الكبير والمهم للكادر الإداري في المدارس لناحية إعطاء الثقة للطالبات وذويهن تجاه الحملة.