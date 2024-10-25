حريق يلتهم إحدى صالات محلج تشرين بحلب وعمليات التبريد مستمرة

تشرين ـ أنطوان بصمه جي:

نشب حريق كبير طال إحدى صالات محلج تشرين في منطقة جبرين شرق حلب، وتضم الصالة نحو ١٠٠ طن من القطن المحبوب.

وكشف رئيس فوج الإطفاء بحلب نسيم معياري لـ “تشرين” أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وتمت السيطرة على الحريق بعد وصول عناصر وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما تتم حالياً عمليات التبريد للموقع، ولا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة أسباب الحريق.

مدير فرع حلب لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان المهندس عمار يوسف، أوضح أن “الهنغار” الذي نشب فيه الحريق يضم أكثر من 100 طن من القطن المحبوب، ولا تتعدى نسبة الأضرار فيها 25 % من الكمية الموجودة، لافتاً إلى أن عمليات التسويق مستمرة إلى محلج تشرين وتخزين الكميات الواردة من محافظات حلب والرقة ودير الزور .