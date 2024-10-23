الخليل: النمو بعدد المستثمرين يعكس التسهيلات الإدارية والفنية المقدمة لاستقطاب الاستثمارات

حمص – تشرين:

كشف مدير عام المدينة الصناعية بحسياء المهندس محمد عامر الخليل في تصريح اعلامي أن عدد المنشآت في حسياء منذ تأسيسها قبل عشرين سنة حتى هذه اللحظة بلغ 1032 منشأة، منها 335 منشأة منتجة و697 قيد الإنشاء، مبيناً أن هذه المنشآت توزعت على 5 مناطق، تضم 241 مقسماً في المنطقة الغذائية، و413 مقسماً في الهندسية، و282 مقسماً في الكيميائية و54 مقسماً في النسيجية و42 مقسماً في الخدمية.

ووصلت قيمة حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحسياء حالياً إلى حدود 385 ملياراً و914 مليون ليرة سورية، توفر نحو 28 ألف فرصة عمل، وسط جهود مستمرة وعلى مختلف المستويات، لتوفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.

واعتبر الخليل أن النمو في عدد المستثمرين يعكس حجم الجهود التي تبذلها إدارة المدينة والتسهيلات الإدارية والفنية المقدمة لاستقطاب الاستثمارات ولا سيما خدمة النافذة الواحدة، وحجز المقاسم عبر الانترنت وتحسين البنية التحتية، في تجسيد للمناخ الملائم الذي توفره الحكومة للمستثمرين.

وبين الخليل أن نسبة المساحة المباعة للمستثمرين تشكل 70 بالمئة من المساحة الإجمالية، مؤكداً أن هذه المنشآت في القطاعات الصناعية المختلفة سيكون لها دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال المنتجات التي سترفد السوق المحلية، إضافة لتوفير القطع الأجنبي من خلال تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما إنتاج الزيوت النباتية والسمن النباتي والنشاء وصناعة الغلوكوز وشراب الغلوكوز، وجرش وطحن الذرة والأدوية البشرية والمواد المعقمة والمطهرة، وصناعة خيوط الفايبر وصناعة العطور والكولونيا ومستحضرات الزينة والتجميل والأسمدة بأنواعها والمنتجات البلاستيكية.

ولفت إلى تعاقد المدينة على تنفيذ عدد من مشروعات وأعمال البنى التحتية، والتي بلغ حجم الإنفاق فيها خلال الأشهر الماضية من هذا العام 32.436 مليار ليرة، في حين بلغت إيرادات هذا العام لغاية الآن 27.915 مليار ليرة.