المقاومة اللبنانية تدين الاستهداف الصهيوني المتعمد لمقر إقامة الصحفيين في حاصبيا

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشدة الاستهداف الصهيوني المتعمد لمقر إقامة الصحفيين في حاصبيا جنوب لبنان، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الصحفيين.

وقالت العلاقات الإعلامية في بيان: “إن الجريمة الجديدة تُضاف إلى سجل الكيان الإسرائيلي المروع والإرهابي في استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في غزة ولبنان، ونحن نُطالب الجمعيات والهيئات الإعلامية والنقابية بإدانة هذه الجريمة وتجريم العدو في المحافل الدولية”.

وأعربت العلاقات عن ثقتها التامة في أن هذه الجريمة لن تمنع القنوات الحرة والشريفة من تغطية العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وشعبه ونقل بطولات المقاومين وصمود الأهالي والدفاع عن أرضهم وقراهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت اليوم استشهاد ثلاثة صحفيين جراء غارة جوية إسرائيلية معادية على مقر إقامة الصحفيين في حاصبيا وهم مصور قناة المنار وسام قاسم، ومصور وتقني قناة الميادين غسان نجار ومحمد رضا.