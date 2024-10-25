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بوتين يعلن محاصرة القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات بلاده أحكمت الحصار على القوات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك ويعمل، على تضييق الخناق عليها.
ونقل موقع قناة “آر تي” عن بوتين قوله: إنه “بفضل الجهود المشتركة تم إنشاء حلقة تطويق محكمة، ويقوم الجيش الآن بضغط هذه الحلقة والقضاء على المجموعات الأوكرانية”، مؤكداً أن القوات الأوكرانية باتت عاجزة اليوم عن فعل أي شيء لفك الحصار عنها.
وأضاف بوتين: إن هنالك من يستسلم ضمن القوات الأوكرانية في كورسك والجيش الروسي يقبل الأسرى ويضمن لهم حياتهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن القادة الأوكرانيين “يحاولون إخفاء أمر حصارهم عن الجنود، لكن هذا لا يغير الوضع”.

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