“السورية للتجارة” بريف دمشق تبدأ استجرار الحمضيات وتقيم مهرجان للتسوق بداية الشهر القادم

ريف دمشق- حسام قره باش:

أكد مدير فرع ريف دمشق في المؤسسة السورية للتجارة فرج سيف البدء باستجرار الحمضيات في إطار خطتها التسويقية للعام الحالي، مبيناً أنه مبدئياً يجري استجرار 7 أطنان من مادة الليمون الحامض وبعدها سيتوالى استجرار 10أطنان كل يومين تقريباً بما يتوافق مع القدرة على التصريف بالتوازي مع الاستعداد لشراء أكبر كميات ممكنة من المزارعين وجاهزية السيارات للنقل وتوفر الصناديق البلاستيكية والشراء مباشرة من المزارع المنتج.

وبالنسبة للخضار أوضح سيف في تصريحه لـ “تشرين” أنه نظراً لارتفاع أسعار البطاطا في موسمها السابق لم تستطع المؤسسة استجرار الكميات المطلوبة للتخزين بسبب مشكلة ارتفاع سعر الشراء عن السعر التمويني المحدد، واقتصر الأمر على استجرار كميات بحدود 30 طناً فقط الشهر الماضي وجرى طرحها في الصالات للبيع المباشر ولم يتم تخزينها لعدم الجدوى الاقتصادية من ذلك كون تكلفتها مرتفعة، مشيراً إلى تعويض ذلك بتخزين كميات جيدة حال نزول العروة الخريفية خلال الشهرين القادمين في ضوء جاهزية المؤسسة للتسويق والتخزين عموماً، وجارٍ حالياً استجرار كل أنواع الخضار من الفلاحين إلى صالات البيع المباشر حيث يستجر أسبوعياً حوالي 20طناً من الخضار بأنواعها المختلفة.

وبما يتعلق بمادة اللحوم لفت إلى استجرار كميات بقيمة مليار ليرة من اللحوم الحمراء والفروج لزوم التخزين في المبردات والطرح المباشر في الصالات كافة وضمن الصالات الثمانية المخصصة لبيع اللحوم في ريف دمشق، مشيراً إلى أن اللحوم متوفرة ويباع يومياً بشكل وسطي حوالي 400 كغ في الصالات وبسعر يقل عن أسعار السوق بنسبة أكثر من 30٪.

وكشف عن افتتاح فرع لبيع اللحوم اليوم في منطقة صحنايا بريف دمشق إضافة لافتتاح فرع آخر في مجمع منطقة قدسيا البلد بجانب قسم بيع الخضار، منوهاً بإقامة مهرجان للتسوق في مستودع اليرموك ضمن الفرع المذكور بدمشق على مساحة 1500 متر وسيكون على مستوى المحافظة، كما ذكر حيث ستعرض كبرى الشركات منتجاتها خاصة الغذائية منها وبأسعار منافسة بداية شهر تشرين الثاني القادم إضافة لوجود النيّة حول إقامة الخيم المخصصة لبيع الحمضيات لتسويقها بأسعار مدروسة أقل من السوق كضاحية قدسيا وضاحية الأسد خلال الشهر القادم أيضاً.