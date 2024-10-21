بسبب الصيانة.. كهرباء سد الفرات لن تصل الحسكة لمدة يومين

تشرين – خليل اقطيني:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في محافظة الحسكة عن قطع التيار الكهربائي عن المحافظة لمدة يومين.

وذكر المدير العام للشركة المهندس صالح إدريس لـ”تشرين” أن القطع سيشمل التيار الكهربائي المغذي للمحافظة من سد الفرات في محافظة الرقة، وذلك لمدة يومين اثنين، بدءاً من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء.

مبيناً أن القطع يتم من أجل تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل في محطة التوليد في سد الفرات. وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل ستتم إعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة من جديد، وسيتم تزويد المدن والقرى والأرياف به حسب برنامج التقنين المقرر.

وأوضح إدريس أن كمية الطاقة الكهربائية التي يتم تزويد محافظة الحسكة بها من سد الفرات تقدر بنحو 50 ميغاواط. مضيفاً: إن سد الفرات الذي يسمى أيضاً سد الطبقة أنشئ في شهر آذار 1978 على نهر الفرات في مدينة الطبقة الواقعة على بعد 50 كلم غرب مدينة الرقة. ويعد من أهم السدود في سورية والوطن العربي، حيث يضم محركات لتوليد الطاقة و 8 بوابات تصريف مياه مزودة بعنفات لتوليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى محطة تحويل تتفرع منها خطوط التوتر العالي نحو مناطق عدة في سورية، ومنها محافظة الحسكة.

يشار إلى أن محطة سد الفرات هي أول محطة كهرمائية في سورية. حيث يصل طول السد إلى 4500 متر وعرضه 512 متراً وارتفاعه 60 متراً، ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 308 أمتار.