العدل تعلن عن مسابقة لتعيين عدد من حملة إجازة الحقوق

دمشق- تشرين:

أعلنت وزارة العدل عن مسابقة لتعيين عدد من حملة إجازة الحقوق بوظيفة مندوب مساعد لدى إدارة قضايا الدولة من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية، وبالأجر المقابل للمرتبة والدرجة المذكورين والمحدد قانوناً.

وبينت الوزارة في إعلان لها أنه سيتم المفاضلة على أساس النتائج النهائية وفقاً للشواغر والاعتمادات المالية لكل محافظة، لافتة إلى أن تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة يكون شخصياً إلى ديوان وزارة العدل بدءاً من الـ 10 من تشرين الثاني المقبل وحتى الـ 5 من كانون الأول القادم.

وأضافت الوزارة: يمكن للراغبين بالاطلاع على مزيد من المعلومات بما فيها الشواغر بالمحافظات والشروط والوثائق المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو صفحتها على موقع فيسبوك.