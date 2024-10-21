12 شهيداً جراء تواصل قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة
استشهد 12 فلسطينياً، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.
وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف سوقا في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، فيما قصف مجموعة من الفلسطينيين خلال محاولتهم النزوح من مخيم جباليا إلى مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 وجرح آخرين.
وأفادت مصادر طبية بأن 41 فلسطينياً استشهدوا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع 33 منهم ارتقوا شمال القطاع.
إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفض الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للمطالبات والقرارات والمناشدات الدولية يستدعي موقفاً دولياً غير تقليدي يجبره على إنهاء عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان.
وقالت الخارجية في بيان اليوم: إن حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية دليل فشل أي رهانات على التزام “إسرائيل” بقرارات الشرعية الدولية، داعية إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي والذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وطالب الاحتلال بإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية خلال 12 شهراً.
وأوضحت الخارجية أن قوات الاحتلال توفر الحماية لعصابات المستوطنين خلال اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية من أجل استكمال مخططات الضم التدريجي، مبينة أن سلطات الاحتلال تسابق الزمن لضرب مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة وخلق العراقيل بمنع تجسيدها على الأرض وإفشال الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.