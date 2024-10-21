‏12 شهيداً جراء تواصل قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

استشهد 12 فلسطينياً، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.‏

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف سوقا في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ‏استشهاد 4 فلسطينيين، وإصابة آخرين، فيما قصف مجموعة من الفلسطينيين خلال محاولتهم النزوح من مخيم جباليا ‏إلى مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 وجرح آخرين.‏

وأفادت مصادر طبية بأن 41 فلسطينياً استشهدوا منذ فجر اليوم جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع 33 ‏منهم ارتقوا شمال القطاع.‏

إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رفض الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للمطالبات والقرارات والمناشدات ‏الدولية يستدعي موقفاً دولياً غير تقليدي يجبره على إنهاء عدوانه الوحشي على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان.‏

وقالت الخارجية في بيان اليوم: إن حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية دليل فشل أي رهانات على التزام “إسرائيل” ‏بقرارات الشرعية الدولية، داعية إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول الماضي والذي اعتمد ‏الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وطالب الاحتلال بإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية خلال 12 شهراً.‏

وأوضحت الخارجية أن قوات الاحتلال توفر الحماية لعصابات المستوطنين خلال اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية ‏والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية من أجل استكمال مخططات الضم التدريجي، مبينة أن سلطات الاحتلال ‏تسابق الزمن لضرب مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة وخلق العراقيل بمنع تجسيدها على الأرض وإفشال الإجماع ‏الدولي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.‏