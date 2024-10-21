خريطة وعبد المولى يناقشان الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان و تطوير مشاريع التعافي

تشرين:

ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” المهندس لؤي خريطه مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية آدم عبد المولى والوفد المرافق اليوم، دعم جهود الحكومة السورية في الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان و تطوير مشاريع التعافي ودعم سبل العيش لتمكين العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.

وأوضح خريطة أن الوزارة واللجنة العليا للإغاثة ستقدم كل الدعم والتسهيلات لتنفيذ مشاريع سبل العيش والتعافي في مختلف القطاعات التي تسهل العودة المستدامة للاجئين إلى وطنهم، والتي تتكامل مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتهيئة البيئة القانونية والتشريعية والإدارية المطلوبة لعودتهم.

وتطرق الوزير للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وافتتاح مراكز الإيواء.مؤكداً استمرار تنسيق الجهود مع الشركاء الوطنيين ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين الاستجابة المنظمة للوافدين من لبنان.

من جانبه، وجّه عبد المولى الشكر لكل الجهود التي تقدم في إطار الاستجابة للوافدين من لبنان والعائدين السوريين، مبيناً أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التعافي المبكر مع التركيز على قطاعات أساسية للعمل بها هي التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي وسبل العيش ، لتمكين السوريين من الاعتماد على أنفسهم، وبما يخفف المحتاجين للمساعدة الإنسانية ويساهم بتهيئة المناخ لعودة اللاجئين، مؤكداً السعي لزيادة التمويل اللازم لذلك.