بقائي: أولوية طهران هي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أولوية إيران تجاه الأوضاع الإقليمية هي إحلال ونشر السلام والاستقرار في المنطقة، معتبراً أن إنهاء شرور الكيان الصهيوني واجب إنساني وأخلاقي وقانوني وفق القوانين الدولية.
وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: إن الجهاز الدبلوماسي الإيراني بذل خلال الأسابيع الأخيرة جهوداً كثيرة لمنع الكيان الصهيوني من القتل والتحريض على الحرب في غزة ولبنان وانتشاره إلى المنطقة، مشيراً إلى مشاورات نفذتها إيران حول ذلك بدأت بالزيارة الميدانية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان.
وأوضح بقائي أن بإمكان روسيا والصين باعتبارهما عضوين مهمين في مجلس الأمن أن تلعباً دوراً مهما، مشيراً إلى أن البلدين يعارضان بشدة نهج الكيان الصهيوني، وقال: “نحن لا نستبعد أي دولة من مشاوراتنا الإقليمية”، مشيراً إلى أن الحفاظ على السلام في المنطقة والمساعدة على تعزيزه واجب مشترك على الجميع.
وحول رد إيران على تهديدات الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية، قال بقائي: «قدمنا مذكرة احتجاج إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات التي أطلقها الكيان الصهيوني، وسنتابع التهديدات التي صدرت مع مختلف المستويات الأخرى».
وفيما يتعلق برد إيران على تهديدات الكيان الصهيوني، قال بقائي: «رسالتنا واضحة للغاية، وقلنا مرات عديدة إن أي أذى من الكيان الصهيوني سيقابل برد قاطع من إيران، والقرار بشأن كيفية الرد هو أيضاً مسؤوليتنا».
وحول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على شركات الطيران الإيرانية، قال بقائي: إن العقوبات الأخيرة على شركات الطيران لا تغير شيئاً سوى أنها تحرم الناس من حقوقهم الأساسية، مشيراً إلى أن توجهات إيران الإيجابية فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع أوروبا قوبلت بردها السلبي.
وتابع بقائي: «عقدنا اجتماعاً مع ثلاث دول أوروبية، وناقشنا القضايا النووية وغيرها، ولذلك كانت إيران دائماً في المقدمة، ونحن على استعداد للتعاطي مع كافة الدول على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم على أساس المصالح الوطنية الإيرانية».
وفي رده على سؤال لمراسل «سانا» في طهران حول تحرك الإرهابيين المتزايد بالتزامن مع الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سورية والعدوان المتواصل على قطاع غزة ولبنان، أكد بقائي أن مكافحة الإرهاب أمر ضروري لأمن المنطقة في كل الدول، وأن ايران تؤكد دائماً على ضرورة تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن بلاده تسعى لإحلال السلام والاستقرار والأمن في كل دول المنطقة.