بقائي: أولوية طهران هي إحلال السلام والاستقرار في المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أولوية إيران تجاه الأوضاع الإقليمية هي إحلال ونشر ‏السلام والاستقرار في المنطقة، معتبراً أن إنهاء شرور الكيان الصهيوني واجب إنساني وأخلاقي وقانوني وفق القوانين ‏الدولية.‏

وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: إن الجهاز الدبلوماسي الإيراني بذل خلال الأسابيع الأخيرة جهوداً ‏كثيرة لمنع الكيان الصهيوني من القتل والتحريض على الحرب في غزة ولبنان وانتشاره إلى المنطقة، مشيراً إلى ‏مشاورات نفذتها إيران حول ذلك بدأت بالزيارة الميدانية التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان.‏

وأوضح بقائي أن بإمكان روسيا والصين باعتبارهما عضوين مهمين في مجلس الأمن أن تلعباً دوراً مهما، مشيراً إلى ‏أن البلدين يعارضان بشدة نهج الكيان الصهيوني، وقال: “نحن لا نستبعد أي دولة من مشاوراتنا الإقليمية”، مشيراً إلى ‏أن الحفاظ على السلام في المنطقة والمساعدة على تعزيزه واجب مشترك على الجميع.‏

وحول رد إيران على تهديدات الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية، قال بقائي: «قدمنا مذكرة احتجاج إلى ‏الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات التي أطلقها الكيان الصهيوني، وسنتابع التهديدات التي صدرت مع ‏مختلف المستويات الأخرى».‏

وفيما يتعلق برد إيران على تهديدات الكيان الصهيوني، قال بقائي: «رسالتنا واضحة للغاية، وقلنا مرات عديدة إن أي ‏أذى من الكيان الصهيوني سيقابل برد قاطع من إيران، والقرار بشأن كيفية الرد هو أيضاً مسؤوليتنا».‏

وحول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على شركات الطيران الإيرانية، قال بقائي: إن العقوبات ‏الأخيرة على شركات الطيران لا تغير شيئاً سوى أنها تحرم الناس من حقوقهم الأساسية، مشيراً إلى أن توجهات إيران ‏الإيجابية فيما يتعلق بتحسين العلاقات مع أوروبا قوبلت بردها السلبي.‏

وتابع بقائي: «عقدنا اجتماعاً مع ثلاث دول أوروبية، وناقشنا القضايا النووية وغيرها، ولذلك كانت إيران دائماً في ‏المقدمة، ونحن على استعداد للتعاطي مع كافة الدول على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم على أساس المصالح ‏الوطنية الإيرانية».‏

وفي رده على سؤال لمراسل «سانا» في طهران حول تحرك الإرهابيين المتزايد بالتزامن مع الاعتداءات الصهيونية ‏المتكررة على سورية والعدوان المتواصل على قطاع غزة ولبنان، أكد بقائي أن مكافحة الإرهاب أمر ضروري لأمن ‏المنطقة في كل الدول، وأن ايران تؤكد دائماً على ضرورة تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن بلاده ‏تسعى لإحلال السلام والاستقرار والأمن في كل دول المنطقة.‏