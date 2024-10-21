وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر بدمشق دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية ولجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم وقفة تضامنية أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتنديداً بعدوانه وجرائمه في المنطقة.
وطالب المشاركون في مذكرة تم تسليمها إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة معتقلات الاحتلال وخاصة السرية منها التي يحتجز بها الأسرى الفلسطينيين، وأن تتم معاملتهم كأسرى حرب وفق القوانين الدولية، وإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن للأسرى حقوقهم، والسماح للمحامين بزيارتهم، والتدخل الفوري والعاجل من أجل إيقاف سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى منهم، والإفراج عن جثامين الأسرى المحجوزين في مقابر الأرقام.
كما طالب المشاركون الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته لما يجري بحق الأسرى الأطفال، والذين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم المروعة، والتدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات والعمل على الإفراج عن كل الأسرى من أطفال ورجال ونساء.
وشددت فصائل المقاومة الفلسطينية ولجان الأسرى على ضرورة أن تجد هذه المذكرة الاهتمام من قبل الصليب الأحمر الدولي، وأن يكون هناك أثر واضح وعملي لتدخله لدى سلطات الاحتلال والمساهمة بتغيير واقع الأسرى.