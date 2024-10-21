وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر بدمشق دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

نظمت فصائل المقاومة الفلسطينية ولجان الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ‏اليوم وقفة تضامنية أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، دعماً للأسرى الفلسطينيين في سجون ‏الاحتلال، وتنديداً بعدوانه وجرائمه في المنطقة.‏

وطالب المشاركون في مذكرة تم تسليمها إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة معتقلات الاحتلال وخاصة ‏السرية منها التي يحتجز بها الأسرى الفلسطينيين، وأن تتم معاملتهم كأسرى حرب وفق القوانين الدولية، وإلزام ‏الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن للأسرى حقوقهم، والسماح للمحامين بزيارتهم، والتدخل الفوري ‏والعاجل من أجل إيقاف سياسة الإهمال الطبي بحق المرضى منهم، والإفراج عن جثامين الأسرى المحجوزين في ‏مقابر الأرقام.‏

كما طالب المشاركون الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياته لما يجري بحق الأسرى الأطفال، والذين يتعرضون ‏لكل أشكال الانتهاكات والجرائم المروعة، والتدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات والعمل ‏على الإفراج عن كل الأسرى من أطفال ورجال ونساء.‏

وشددت فصائل المقاومة الفلسطينية ولجان الأسرى على ضرورة أن تجد هذه المذكرة الاهتمام من قبل الصليب الأحمر ‏الدولي، وأن يكون هناك أثر واضح وعملي لتدخله لدى سلطات الاحتلال والمساهمة بتغيير واقع الأسرى.‏