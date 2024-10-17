الدفاع الروسية تحبط هجوماً إرهابياً لكييف بـ 16 طائرة مسيّرة ‏

دمشق- تقرير إخباري:‏

يواصل نظام كييف بدعم من دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» استهداف الأراضي ‏الروسية بعمليات إرهابية، إذ قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس في بيان: خلال ‏الليلة الماضية تم إيقاف محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام ‏طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، مضيفاً: تم اعتراض وتدمير ‌‏13 طائرة مسيّرة أوكرانية عبر أنظمة الدفاع الجوي، 6 منها فوق أراضي مقاطعة ‏أوريول، و4 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك.‏

إلى ذلك، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم ‏الخميس، عبر قناته على تطبيق “تيلغرام”، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 ‏طائرات مسيّرة أوكرانية في سماء المقاطعة، من دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقاً ‏للمعطيات الأولية‎.‎

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق ‏القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، قد أفاد بأن القوات المسلحة الأوكرانية ‏أطلقت قذيفتين من عيار 155 ملم – وهذا العيار يستخدمه «ناتو»-‎ ‎على منطقة ‏نيكيتوفسكي في مدينة غورلوفكا بالجمهورية‎.‎

ورداً على سياسة التضليل التي تتبعها واشنطن، انتقد المتحدث باسم السفارة الصينية ‏في الولايات المتحدة الأميركية، ليو بينغيو، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، موقف ‏واشنطن التي تزود كييف بالأسلحة، ووصفه بأنه «نفاق»، في الوقت الذي تحاول ‏فيه أميركا اتهام الصين بـ«التأثير في النزاع الأوكراني».‏

وأضاف المتحدث الصيني: الصين ملتزمة بتعزيز المحادثات من أجل السلام، لكنها ‏ترفض أن تكون كبش فداء، ولن تتحمل مسؤولية أفعال الآخرين.. سنواصل الدفاع ‏بحزم عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة، مشيراً إلى أن العلاقات بين روسيا والصين ‏تسهم في تعزيز السلام والاستقرار، رغم تصريحات واشنطن التي تعارض ذلك‎.‎

وعن جدوى المحاولات الفاشلة لـ«ناتو» للنفخ في حليفه الأوكراني، أفادت مجلة ‌‏«ميلتري واتش» الأميركية، المتخصصة بالشؤون العسكرية بأن تقدم القوات الروسية ‏في دونباس قد يشكل تهديداً خطراً للمنشآت الصناعية الأوكرانية الرئيسية‎.‎

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: تقدم القوات الروسية في دونباس حيوي، ‏ويمكن أن ينهي الجهود التي تبذلها الحكومة في كييف وحلفاؤها الغربيون لإبقاء الإدارة ‏الموالية لحلف شمال الأطلسي في السلطة‎.‎

هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 425 ‏مليون دولار لكييف‎.‎

وجاء في بيان البيت الأبيض: أعلن الرئيس عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية ‏بقيمة ‌‎425 ‌‏ مليون دولار لأوكرانيا تشمل قدرات دفاع جوي إضافية وذخائر جو- ‏أرض ومركبات مدرعة وذخائر بالغة الأهمية‎.‎

وفي السياق ذاته، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأن الحلف ‏قد أُحيط علماً، ويدرس ما يسمى «خطة النصر» لفلاديمير زيلينسكي.‏

وقال روته في مؤتمر صحفي في بروكسل: «هذه هي الخطة الأوكرانية لتحقيق ‏النصر، لقد أحطنا بها علماً وسنناقشها، والعديد من البنود في هذه القائمة تحتاج إلى ‏توضيح من الحلفاء، وسيتم ذلك خلف أبواب مغلقة». ووفقاً له فإن هذا النهج لا ‏يعني أن «ناتو» لا يدعم أوكرانيا‎.‎

المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علقت خلال مؤتمر صحفي على ما ‏يسمى «خطة النصر» لزيلينسكي بقولها: «هذه بالطبع ليست خطة، إنها مجموعة ‏من الشعارات غير المتماسكة، هذه رغوة دموية على شفاه قاتل من النازيين الجدد».‏

وفي سياق متصل أعرب رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، ‏اليوم الخميس، عن دعمه الكامل لسكان المقاطعة، الذين يقترحون إجراء استفتاء حول ‏الانضمام إلى روسيا الاتحادية‎.‎