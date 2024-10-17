توضيح من محافظة دمشق حول بسطات الكتب

أوضحت محافظة دمشق أنها قامت مؤخرا بإزالة جميع الإشغالات غير النظامية ‏بمحيط جامعة دمشق وتحت جسر السيد الرئيس ومن بينها بسطات الكتب ‏المتواجدة في المكان نظرا لما تسببه هذه الإشغالات والبسطات من ازدحام ‏ومضايقات لحركة مشاة المواطنين، إضافة لتشويه المنظر العام.‏

وبينت المحافظة في بيان لها أن شكاوى عديدة وردت ‏من قبل مواطنين وأعضاء مجلس المحافظة ولجان الأحياء تطالب بإزالة هذه ‏الإشغالات المخالفة من على الأرصفة والطرقات العامة المنتشرة بكثرة ومنها ‏تحت جسر السيد الرئيس علما أنه تم إعلام أصحابها وتنبيههم أكثر من مرة ‏بضرورة إزالتها دون استجابة.‏

وأكدت المحافظة أنه بالنسبة لبسطات الكتب على وجه الخصوص فإنها تقوم ‏بتجهيز أماكن مناسبة لها وتليق بالكتب وتحت إشرافها للحفاظ عليها وتنظيم ‏عملها بما يؤمن استمرارها ويلبي حاجة مرتاديها بشكل نظامي.‏