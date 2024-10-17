توضيح من محافظة دمشق حول بسطات الكتب
أوضحت محافظة دمشق أنها قامت مؤخرا بإزالة جميع الإشغالات غير النظامية بمحيط جامعة دمشق وتحت جسر السيد الرئيس ومن بينها بسطات الكتب المتواجدة في المكان نظرا لما تسببه هذه الإشغالات والبسطات من ازدحام ومضايقات لحركة مشاة المواطنين، إضافة لتشويه المنظر العام.
وبينت المحافظة في بيان لها أن شكاوى عديدة وردت من قبل مواطنين وأعضاء مجلس المحافظة ولجان الأحياء تطالب بإزالة هذه الإشغالات المخالفة من على الأرصفة والطرقات العامة المنتشرة بكثرة ومنها تحت جسر السيد الرئيس علما أنه تم إعلام أصحابها وتنبيههم أكثر من مرة بضرورة إزالتها دون استجابة.
وأكدت المحافظة أنه بالنسبة لبسطات الكتب على وجه الخصوص فإنها تقوم بتجهيز أماكن مناسبة لها وتليق بالكتب وتحت إشرافها للحفاظ عليها وتنظيم عملها بما يؤمن استمرارها ويلبي حاجة مرتاديها بشكل نظامي.