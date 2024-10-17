محطة جديدة في البرنامج الوطني للتدخل والكشف المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة.. حالتان جديدتان لزرع الحلزون في مشفى تشرين العسكري…

تشرين- دينا عبد:

ضمن البرنامج الوطني لنقص السمع عند حديثي الولادة، حددت وزارة الصحة اليوم في مقر مشفى تشرين العسكري موعداً لإجراء تركيب جهاز الحلزون الخارجي لطفلين ممن استفادوا من البرنامج.

الدكتور وفاء درويش عضو اللجنة الوطنية للكشف والتدخل رئيس قسم الوليد بمشفى تشرين العسكري بينت أن البرنامج يهدف إلى إجراء المسح السمعي للأطفال المواليد الجدد من أجل التدخل في الوقت المناسب ؛ ويتم إجراء زرع حلزون للطفل بعد ان يتم التشخيص بأن لديه نقص سمع؛ علماً أن المرحلة قبل الزرع هي مرحلة تقييم الطفل من نواحي أخرى؛ هل لديه مشكلة تمنع زرع الحلزون؛ أو غير ذلك ؛ هناك لجنة زراعة حلزون تقّيم من قبل طبيب الأطفال وتجرى له التحاليل اللازمة .

د. درويش: إدارة الخدمات الطبية شريك مهم بهذا البرنامج..

ونوهت د. درويش أن إدارة الخدمات الطبية هي شريك مهم بهذا البرنامج وهي من عام 2009 تقوم بإجراء المسح السمعي في كل مراكز الإدارة الموجودة في المحافظات،ولاحقاً أصبحت شريكاً في البرنامج وتمت الاستفادة من خبرة الأطباء وأخصائيي السمع لديها.

بدوره د. منذر اليوسف رئيس شعبة الأذنية في مشفى تشرين العسكري أوضح أن المشفى يقوم بعمليات زرع الحلزون منذ عام 2009 ؛ وبالنسبة للبرنامج هذه العملية السادسة وإجراء عمليات الزرع يتم للأطفال الذين خضعوا لتجربة السماعات ولم يستفيدوا عليها لذلك تم تسجيلهم بالبرنامج لإجراء عمليات زرع حلزون.

د. سامر محسن عضو اللجنة الوطنية للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع أكد أن هذه العملية السادسة ومستمرين بالبرنامج بأهدافه رغم كل الظروف والتحديات؛ موضحاً أن كل طفل على أرض الجمهورية العربية السورية يحصل على خدمة المسح السمعي ضمن البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة قبل عمر الشهر ويشخَص لديه نقص السمع فيحصل على المعينات السمعية المناسبة لحالته وفي حال عدم الإستفادة سيحصل على إجراء عملية الحلزون قبل عمر السنة.

وبين محسن أن هناك نسبة من الأطفال يركب لها معينات وتستفيد منها حسب درجة نقص السمع وحسب نوع نقص السمع.

وأشار د.محسن إلى أن الحالات التي تستفيد على السماعات لا تزور المشافي لزرع الحلزون ؛ أما الحالات التي تستفيد على السماعات ويجرى لها عملية زرع الحلزون هي حالات نقص السمع الشديد و العميق؛ أما حالات نقص السمع المتوسط تستفيد على السماعات وتتابع تأهيلها بمراكز التأهيل التابعة للبرنامج.

د. محسن: الحالات التي لا تستفيد على السماعات ويجرى لها عملية زرع الحلزون هي حالات نقص السمع الشديد والعميق..

عبد العزيز أصيل أخصائي سمعيات نوه أن مشفى تشرين العسكري هو مركز استقصاء بعد إجراء المسح السمعي حيث نجري للطفل تخطيط جذع سماعي وتخطيط ساحة حرة قبل وبعد زراعة الحلزون حتى نتأكد من الحالة السمعية وسلامتها.

ابراهيم آل سليمان أخصائي تقويم الكلام واللغة لفت إلى أن المشفى يقدم جميع الخدمات وأهمها زرع وتركيب المعينات السمعية ؛ مؤكداً أن وجود جميع المعدات العامة والخاصة اللازمة لهذا الموضوع يخدمنا في تقديم الخدمة الاطفال،ونحن نعمل مع جميع الأطفال لتقديم الخطة العلاجية المتضمنة التأهيل السمعي في البداية والتأهيل اللغوي وهذا الأمر يتطلب عدة سنوات.

وأضاف: أستقبلنا بمشفى تشرين العسكري العديد من الأطفال وهم بحالة جيدة من الناحية اللغوية والتطور اللغوي ونعمل معهم من أجل التطوير اللغوي من هذه الناحية، وكذلك نستقبل حالات أخرى سواء الحبسة الكلامية – اضطرابات الصوت- التأتأة – أو أي من الاضطرابات التي تتعلق في هذا المجال.