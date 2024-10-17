بحث التعاون بين “الإدارة المحلية” و”يونيسيف” في مجال تعزيز القدرات المحلية للوحدات الإدارية والاستجابة الطارئة للوافدين

تشرين:

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” المهندس لؤي خريطه مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في سورية “يونيسيف” ياسو ماسا كيمورا، والوفد المرافق، سير العمل المشترك وفق خطة عمل المنظمة المتفق عليها بين الجانبين.

الوزير خريطه أكد أهمية برامج العمل المشترك مع “يونيسيف”، ولاسيما في مجال دعم سبل العيش وحماية البيئة، مشيراً إلى تطوير آفاق التعاون في مرحلة التعافي عبر تنفيذ مشاريع بيئية وتنمية محلية وبرامج تدريب وتعزيز القدرات المحلية للوحدات الإدارية. موضحاً ان الجهود التي تبذل في إطار تقديم الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان الشقيق وتأمين كل ما يلزم من مساعدات.

من جانبه، أشار كيمورا إلى استمرار المنظمة بتنفيذ برامجها القائمة مع الوزارة والعمل للتوسع بها، وخاصة أن عمل المنظمة وبرامجها في سورية يشمل قطاعات متعددة، منها الصحة، البيئة، الإصحاح والمياه، وكذلك في مجال الإغاثة الطارئة، منوهاً بالمساعدات التي تقدمها المنظمة للوافدين من لبنان بما يدعم الخدمات المقدّمة لهم من جانب الحكومة السورية.