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تخصيص مبنى لكلية الهندسة الزراعية في حي الطليعة  بطرطوس

تشرين- رفاه نيوف

وقّع مجلس محافظة طرطوس، ممثلاً برئيسة المجلس عليا محمود اليوم  مع جامعة طرطوس، ممثلة برئيس الجامعة الدكتور محمد ديوب اتفاقية، تتضمن تخصيص البناء العائد لمجلس المحافظة الكائن في مدينة طرطوس – حي الطليعة  مقرّاً لكلية الهندسة الزراعية المحدثة بالمرسوم رقم ١٥٠ لعام ٢٠٢٤.

وبارك محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد لأهالي وأبناء المحافظة  هذا الإنجاز، الذي تم بتضافر جهود كافة الجهات، والذي يأتي من الإدراك بأهمية  العلم والبحث العلمي في إعداد الخبرات الأكاديمية والمساهمة في التنمية المستدامة، ولاسيما في طرطوس المتميزة بإنتاجها الزراعي وأبنائها المحبين للعلم والتحصيل العلمي.
بدوره، شكر الدكتور ديوب كل من ساهم في تخصيص مبنى  لكلية الهندسة الزراعية و المباشرة بافتتاحها في محافظة طرطوس هذا العام .

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