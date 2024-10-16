إدريس ماردنلي مدرباً لكرة الساحل وسط فراغ إداري

تشرين:

في خطوة غير متوقعة قامت لجنة التسيير في نادي الساحل في طرطوس بتعيين الكابتن إدريس ماردنلي مديراً فنياً لرجال الساحل بكرة القدم للموسم الحالي, وهو الذي يحمل شهادة التدريب الآسيوية فئة A، وحاصل على لقب بطل دوري الشباب مع نادي الحرية الموسم الماضي, كما قامت اللجنة أيضا بتعيين الكابتن مصطفى بطل مديراً فنياً لفريق الشباب.

نعرف جميعا الفراغ الاداري في نادي الساحل, فقبل عدة ايام اصدر الاتحاد الرياضي العام قراراً بتسمية عماد سليمان رئيسا للجنة تسيير الأمور ريثما يتم تعيين ادارة جديدة، لكن سرعان ما قدم سليمان استقالته برفقة أعضاء اللجنة بعد ٥ أيام من تعيينهم.

والسبب في ذلك هو الواقع المالي المتردي واستحقاقات مؤجلة الدفع من الموسم السابق لكوادر الالعاب، ولاسيما القدم والسلة، إضافة لبعض الإداريين والأهم من هذا وذاك خزينة النادي خاوية تماماً.

وهناك أمور أخرى تتعلق بمبدأ المحسوبيات ولا يوجد وقت كاف لعمليات تحضير الفرق للموسم الجديد لأنه تم تفريغ النادي من أهم لاعبيه ولاعباته بدءاً من الفئات العمرية وصولاً لفئتي الرجال والسيدات.