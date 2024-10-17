وصول طائرة إماراتية محملة بـ 35 طناً من المساعدات مخصصة للوافدين ‏من لبنان

وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة إماراتية محملة بـ 35 طناً من ‏المساعدات مخصصة للوافدين من لبنان تشمل مواد إغاثية وغذائية ‏ومستلزمات وأجهزة طبية وسيارة إسعاف.

وأوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في سورية حسن أحمد ‏الشحي ‏في تصريح للصحفيين أن هذه الطائرة أولى الطائرات التي تصل إلى سورية ‏لهذه الغاية، وتحمل على متنها 35 طناً من مساعدات وأجهزة طبية ومواد ‏إغاثية وغذائية، مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الخارجية تشكل محوراً ‏رئيسياً في سياسة بلاده وجزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية ‏تجاه الشعوب.

ولفت السفير الشحي إلى أنه في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بلاده مع ‏سورية وشعبيهما الشقيقين وفي ظل الأحداث الجارية في المنطقة وجه ‏صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم مساعدات ‏إنسانية وإغاثية عاجلة إلى لبنان الشقيق منذ اللحظات الأولى لهذه الأحداث ‏لدعم الأشقاء في لبنان، كما وجه بأن تمتد هذه المساعدات إلى سورية الشقيقة ‏لدعم الأشقاء من النازحين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان.‏

من جانبه قال وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة ‏المهندس لؤي خريطة في تصريح مماثل: “إنه مع بدء العدوان الإسرائيلي ‏السافر على لبنان الشقيق بدأ الأخوة الوافدون من لبنان عبر المراكز الحدودية ‏النظامية يصلون إلى سورية، ومن هنا بدأت اللجنة العليا للإغاثة بتوجيه من ‏السيد الرئيس بشار الأسد بتقديم كل الدعم للأخوة اللبنانيين في هذه الاستجابة ‏دون تردد وتنظيم واقعهم”.‏

وتوجه الوزير خريطة بالشكر لدولة الإمارات على وقوفها إلى جانب الشعبين ‏السوري واللبناني وتمسكها الدائم في مجال تحقيق الاستجابة الطارئة ‏ولا سيما في معالجة تداعيات كارثة الزلزال التي ضربت سورية العام ‏الماضي واليوم في المحنة التي تواجه لبنان الشقيق.‏

وأوضح الوزير خريطة أنه رغم الظروف التي تمر بها سورية والصعوبات ‏الاقتصادية والحصار الجائر لكن الاستجابة كانت جيدة، وهناك تسهيلات كثيرة ‏قدمتها الحكومة السورية في هذا الإطار، ولكن رغم ذلك اليوم نحن بحاجة ‏ملحة إلى المزيد من المواد الإغاثية والطبية وغيرها.

بدوره أكد رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد ‏حبوباتي أنه سيتم إيصال كل المساعدات إلى مستحقيها، متوجهاً بالشكر لدولة ‏الإمارات على هذه المساعدات.