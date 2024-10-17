هزيم يؤكد على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للوحات الجديدة للمركبات

أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم ضرورة تطبيق المواصفات الفنية ‏للوحات الجديدة للمركبات وفق الأسس العقدية الناظمة والمعايير التصميمية ‏والتصنيعية لإنتاجها وفق المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً ولكل الفئات ‏والنماذج والقياسات والأبعاد التي تناسب المركبات السورية وتبسيط ‏الإجراءات عند منحها وتركيبها.‏

وأشار الوزير خزيم خلال جولة على معمل اللوحات الجديدة للمركبات التابع ‏للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي إلى ضرورة توفير كل المستلزمات ‏والمواد اللازمة لاستمرار خطة الإنتاج، بما لا يحدث أي نقص في الطلب ‏لمديريات النقل والمحدد بحوالي 150 ألف لوحة شهرياً موزعة على 16‌‏ نموذجاً، حيث استمع الوزير خزيم من المعنيين لشرح حول خطوات العمل ‏والجهود المبذولة.‏

بعد ذلك اطلع الوزير خزيم على واقع العمل في مديرية نقل دمشق وسير ‏الإجراءات التي تقوم بها كوادرها لخدمة معاملات المركبات بمختلف أنواعها ‏وآلية توزيع اللوحات ومنحها وتركيبها للمعاملات التي تم تحديدها خلال ‏المرحلة الأولى من التركيب بما لا يحدث أي ازدحام وفق تسلسل معين ‏ومدروس، وهي معاملات تسجيل المركبة لأول مرة ونقل ملكية ومعاملة ‏تبدلات فنية وتسوية وضع مركبة مسجلة، وفي حال تغيير فئة المركبة أو ‏إعادة مركبة إلى السير ومعاملات عقد تسوية وضع ومعاملات المرسوم 14 لعام 2014 ومعاملة تثبيت خط سير “مركبة استثمار”.‏

وشدد الوزير خزيم على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين واتخاذ الحلول ‏اللازمة لذلك، والإعلان عن سعر اللوحة الجديدة، متضمناً الرخصة والرسوم ‏وهو 125 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة، و 250 ألف ‏ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحتين “مزدوجة” وتركيبها داخل المديرية ‏وتوضيح اختلاف رسوم كل معاملة عن أخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم ‏في مديرية النقل ومن مركبة لأخرى.‏

كما استمع الوزير خزيم من عدد من المواطنين والمراجعين إلى الصعوبات التي ‏تواجههم ومطالبهم ومقترحاتهم، حيث طلب من مديرية النقل الطرقي ومديرية ‏نقل دمشق العمل على معالجتها وحلها ومتابعتها مع الأطراف المعنية والسعي ‏بكل الوسائل للبحث عن حلول ومخرجات عملية قابلة للتطبيق، بما ينعكس ‏على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين بكل يسر وسهولة.