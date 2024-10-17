هزيم يؤكد على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للوحات الجديدة للمركبات
أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للوحات الجديدة للمركبات وفق الأسس العقدية الناظمة والمعايير التصميمية والتصنيعية لإنتاجها وفق المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً ولكل الفئات والنماذج والقياسات والأبعاد التي تناسب المركبات السورية وتبسيط الإجراءات عند منحها وتركيبها.
وأشار الوزير خزيم خلال جولة على معمل اللوحات الجديدة للمركبات التابع للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي إلى ضرورة توفير كل المستلزمات والمواد اللازمة لاستمرار خطة الإنتاج، بما لا يحدث أي نقص في الطلب لمديريات النقل والمحدد بحوالي 150 ألف لوحة شهرياً موزعة على 16 نموذجاً، حيث استمع الوزير خزيم من المعنيين لشرح حول خطوات العمل والجهود المبذولة.
بعد ذلك اطلع الوزير خزيم على واقع العمل في مديرية نقل دمشق وسير الإجراءات التي تقوم بها كوادرها لخدمة معاملات المركبات بمختلف أنواعها وآلية توزيع اللوحات ومنحها وتركيبها للمعاملات التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى من التركيب بما لا يحدث أي ازدحام وفق تسلسل معين ومدروس، وهي معاملات تسجيل المركبة لأول مرة ونقل ملكية ومعاملة تبدلات فنية وتسوية وضع مركبة مسجلة، وفي حال تغيير فئة المركبة أو إعادة مركبة إلى السير ومعاملات عقد تسوية وضع ومعاملات المرسوم 14 لعام 2014 ومعاملة تثبيت خط سير “مركبة استثمار”.
وشدد الوزير خزيم على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين واتخاذ الحلول اللازمة لذلك، والإعلان عن سعر اللوحة الجديدة، متضمناً الرخصة والرسوم وهو 125 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحة مفردة، و 250 ألف ليرة سورية للمركبة التي تحتاج لوحتين “مزدوجة” وتركيبها داخل المديرية وتوضيح اختلاف رسوم كل معاملة عن أخرى بحسب نوع المعاملة التي تتم في مديرية النقل ومن مركبة لأخرى.
كما استمع الوزير خزيم من عدد من المواطنين والمراجعين إلى الصعوبات التي تواجههم ومطالبهم ومقترحاتهم، حيث طلب من مديرية النقل الطرقي ومديرية نقل دمشق العمل على معالجتها وحلها ومتابعتها مع الأطراف المعنية والسعي بكل الوسائل للبحث عن حلول ومخرجات عملية قابلة للتطبيق، بما ينعكس على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين بكل يسر وسهولة.