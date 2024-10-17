‏ سورية: اعتداءات الاحتلال على المنطقة تتطلب من المجتمع الدولي مساءلته عن جرائمه ‏

أكدت سورية أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على دول المنطقة وشعوبها تتطلب تحركاً عاجلاً من ‏المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية بحقه ومساءلته عن جرائمه وفضح رعاته الغربيين.‏

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: يضيف الكيان الصهيوني المارق جريمة جديدة إلى قائمته ‏الطويلة من الاعتداءات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تفضح سجله الدموي الإرهابي بحق دول ‏المنطقة وشعوبها، حيث شن فجر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً إحدى المناطق قرب مدخل ‏مدينة اللاذقية، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة جراء ‏نشوب حرائق كبيرة.‏

وأضافت الخارجية: إن كل الإدانات التي تم الإعراب عنها مراراً وتكراراً، من قبل سورية والدول الأخرى، لم تكف ‏لوضع حد للانتهاكات الفاضحة لهذا الكيان، ما يتطلب التحرك العاجل، من قبل جميع دول العالم، لاتخاذ إجراءات ‏فورية بحقه ومساءلته عن جرائمه وفضح رعاته الغربيين الذين باتوا من خلال توفير مظلة الدعم والحماية له، شركاء ‏في هذا العدوان على دول المنطقة وشعوبها.‏