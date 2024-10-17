رئيس مجلس الوزراء الجلالي يعمم على كافة الوزارات لتوسيع دائرة صنع القرار والاستفادة من كافة الخبرات

تشرين

أصدر الدكتور المهندس محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء تعميماً، طلب فيه من كافة الوزارات، توسيع دائرة صنع القرار الحكومي، من خلال الاستعانة بالكفاءات وذوي الخبرة من أصحاب المناصب والقيادات الإدارية المنتهية ولايتهم، وأساتذة الجامعات والمستشارين. وذلك من أجل تقديم الدعم والاستشارات بشكل دوري، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقانونية والإدارية والخدمية، بما يسهم في تطوير الأداء في كل وزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، وتحديث التشريعات الناظمة لعملها، وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل، ووضع الحلول اللازمة لمعالجة كافة الصعوبات التي تعترض ذلك.

وعلى التوازي أصدر الدكتور الجلالي تعميماً، إلى كافة الوزارات لعقد اجتماعات نوعية، مع المعنيين في الاتحادات والنقابات المهنية، والمنظمات الشعبية.. والاستماع إلى طروحاتهم وآرائهم بما يساهم في توسيع دائرة صنع في القطاعات المختلفة.

ويأتي التعميمان في إطار السعي لتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الجهات العامة.