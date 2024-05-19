تسويق القمح وانقطاع المياه والامتحانات  تستحوذ على مناقشات مجلس محافظة الحسكة

الحسكة – خليل اقطيني

استحوذت قضايا تسويق القمح للموسم الحالي، وانقطاع مياه الشرب عن سكان منطقة الحسكة وضواحيها وتل تمر وقراها، وامتحانات شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي على مناقشات جلسة مجلس محافظة الحسكة اليوم بدورته الثالثة للعام الحالي، برئاسة رئيس المجلس عيد سالم الصالح وحضور محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح.

فقد طلب رئيس المجلس من الأعضاء حث الفلاحين على تسويق أقماحهم لمراكز الشراء التابعة للسورية للحبوب. موضحاً أن هذه المهمة الوطنية لا تقع على عاتق اتحاد الفلاحين لوحده وإنما على عاتق كل الجهات المعنية، وفي المقدمة مجلس المحافظة.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أن الفلاحين في محافظة الحسكة صمدوا صموداً أسطورياً في وجه الاحتلال والإرهاب، وتمسكوا بأراضيهم ويقومون بتسليم إنتاجهم إلى مراكز الشراء الحكومية من مختلف المحاصيل الزراعية، رغم الضغوط الهائلة التي يتعرضون لها بسبب الاحتلال والإرهاب.

وتوقف أعضاء المجلس في مداخلاتهم عند مشكلة انقطاع مياه الشرب لسكان الحسكة وتل تمر، مطالبين بتكثيف الجهود والطلب من المنظمات الدولية العاملة في المجال الاغاثي في المحافظة الضغط على المحتل التركي ومرتزقته لاعادة تشغيل محطة مياه عللوك في ريف منطقة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة، وذلك كون هذه المحطة هي المصدر الوحيد والأساسي لأكثر من مليون إنسان في منطقة الحسكة وضواحيها وتل تمر وقراها، لاسيما أننا مقبلون على فصل الصيف، الذي تزداد فيه الحاجة لمياه الشرب.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح امتحانات شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي في المحافظة، وتوفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب والتلاميذ، بحيث يتقدمون للامتحانات في جو مريح ومطمئن، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع على قدم المساواة.

محافظ الحسكة ذكر في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس، أن جميع الجهات ذات العلاقة بالشأن الزراعي في حالة استنفار كامل في موسم الحصاد والتسويق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق أكبر كمية من القمح من الفلاحين، دعماً للاقتصاد الوطني، ولمواجهة حرب التجويع التي يشنها المحتل الأميركي على الشعب السوري.

مبيناً أن فرع القامشلي للسورية للحبوب افتتح 3 مراكز لشراء القمح، إضافة إلى تجهيز صويمعة لاستقبال الحبوب السائبة غير المعبأة في أكياس (الدوكمة). وتم تجهيز هذه المراكز بكل المستلزمات الضرورية للعمل، وتشكيل لجان الشراء والرقابة وغير ذلك من الكوادر الإدارية، بحيث أصبحت هذه المراكز جاهزة لاستقبال القمح اعتباراً من السادس والعشرين من الشهر الحالي.

وعن الامتحانات أكد صيوح أن مديرية التربية اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية كل الإجراءات اللازمة لإجراء الامتحانات في أجواء هادئة، وفق التعليمات الصادرة عن وزارة التربية.

وشدد صيوح على أن المؤسسات الرسمية تعمل جاهدة على رفع مستوى الخدمات في كل مناطق المحافظة الواقعة تحت سيطرة الدولة، وتنفيذ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية في هذه المناطق بما يسهم بتحسين مستوى المعيشة وتسهيل واقع السكان.

مشيراً إلى استمرار الجهود لإعادة تشغيل محطة عللوك لمياه الشرب، بالتعاون مع الأصدقاء الروس ومكاتب المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في المحافظة، وحتى يتحقق ذلك الجهات المعنية مستمرة بتقديم الحلول الاسعافية لمشكلة مياه الشرب لسكان الحسكة، من ذلك تشغيل محطات تحلية المياه وملء الخزانات المركزية المنتشرة في الشوارع والساحات مرتين في اليوم بالمياه النقية الصالحة للشرب.

وعلى هامش أعمال الجلسة كرم مجلس المحافظة عدداً من الشخصيات العامة، والعاملين في محطات تحلية المياه في مدينة الحسكة، وعدداً من الرياضيين أصحاب الإنجازات.