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بمشاركة سورية.. انعقاد أعمال الدورة 57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة

تشرين:
بمشاركة سورية انعقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الدورة السابعة والخمسين للجنة السكان والتنمية، تحت عنوان “تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومساهمته في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد من العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة”.
وترأست المهندسة سمر السباعي رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الوفد السوري المشارك في الدورة.
كما تلبي المهندسة السباعي الدعوة الموجهة لها من السفيرة نايومي مدريد رئيسة لجنة السكان والتنمية للمشاركة بحلقة النقاش التفاعلية رفيعة المستوى حول النتائج والتوصيات الرئيسية للمؤتمرات الإقليمية المعنية بالسكان والتنمية التي عقدت في عام 2023، بما فيها المؤتمر الإقليمي العربي للسكان والتنمية والذي شاركت فيه سورية، ولتكون المتحدثة عن المنطقة العربية وتعرض النتائج الرئيسية للاستعراض فيها.

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