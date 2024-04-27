تسهيلاً لري القمح والخضروات.. تعزيل وصيانة شبكات الري الحكومية في درعا 

درعا – وليد الزعبي:

تم منذ مطلع الشهر الجاري إطلاق المياه في شبكات الري لإرواء محصول القمح وإعطاء الريّات الأولى لمحاصيل الخضراوات الصيفية، هذا ما أوضحه مدير الموارد المائية في درعا المهندس أحمد محسن، لافتاً إلى أنه وفي سبيل ضمان حسن سير أعمال الري باشرت المديرية بالآليات المتوفرة لديها بعمليات التعزيل والصيانة لعدد من شبكات الري، لتأمين وصول المياه بيسر وسهولة إلى حقول الفلاحين التي تغطيها تلك الشبكات.

وبيّن أن الأعمال شملت تعزيل فرع القناة الرئيسية الذاهب باتجاه أراضي بلدة بيت آره والمنطلق من سد عابدين، والتي تروي مساحة ٢٢٥ هكتاراً من الأراضي الزراعية، فيما فرع القناة الثاني المتجه إلى بلدة كويا مستثمر ويروي ٣٢٥ هكتاراً من نفس السد المذكور الذي شهد خلال موسم الشتاء مخزوناً جيداً من المياه.

ولفت مدير الموارد إلى تتفيذ أعمال أخرى على الصعيد نفسه، ولاسيما تعزيل بعض الأقنية الرئيسية في شبكة ري سد سحم الجولان (قناة الشجرة)، بالإضافة لصيانة خطوط أنبوبية عديدة في شبكات ري المزيريب (الشبكة الوسطى) وشبكة ري سد عدوان، علماً أن نسبة التخزين في كامل سدود المحافظة بلغت خلال فصل الشتاء ٣٠٪.