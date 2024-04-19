توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للموسيقا والمعهد الموسيقي الحكومي الأرمني

وقع المعهد العالي للموسيقا والمعهد الموسيقي الحكومي الأرمني (كوميداس) مذكرة تفاهم بهدف زيادة التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وتم توقيع المذكرة بعد جلسة مباحثات في مبنى المعهد في يريفان بين عميد المعهد العالي للموسيقا عدنان فتح الله وعميدة المعهد الموسيقي الحكومي (كوميداس) في أرمينيا صونا هوفانيسيان.

حضر عن الجانب السوري سفيرة سورية في أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان والسكرتير الثالث أحمد العذبه ومدير دار الأسد للثقافة والفنون وقائد الفرقة السيمفونية السورية المايسترو ميساك باغبودريان، وعن الجانب الأرمني نائب العميد للشؤون الدراسية آرام هوفانيسيان، ونائب العميد للشؤون العلمية دزوفينار موفسيسيان، ومساعدة العميد شوشانيك ميهرابيان، ومدير العلاقات الدولية شاهين شاهينيان.

وأكدت عميد المعهد هوفانيسيان في كلمتها على أهمية توقيع هذه الوثيقة واستعداد الكلية للتعاون المستمر والموسع مع المعهد العالي للموسيقا في كافة الأصعدة، من خلال التبادل الطلابي وإقامة المؤتمرات والمحاضرات، وكذلك تبادل ورشات العمل بهدف تبادل الخبرات بين سورية وأرمينيا، وتطوير الموسيقا الشرقية على الآلات الموسيقية التقليدية في أرمينيا.