«مواجهتا الحسم»: نصيب يواجه الجهاد… والفتوة يقابل الفرات من أجل حصد تذكرتي الصعود إلى الدوري الممتاز

تشرين- هيثم العلي:

تتأهب أندية نصيب والجهاد والفتوة والفرات اليوم الجمعة لتحقيق الأمل في الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم لفئة الشباب، فريق شباب نصيب يواجه شباب الجهاد على ملعب كفر عايا في محافظة حمص، حيث سيتم تحديد هوية الفريق الذي سيتأهل للدوري الممتاز في المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب.

وكذلك الفتوة يقابل الفرات في ملعب النبك بدءاً من الساعة الثالثة عصراً.

نصيب جاهز

نصيب أظهر أنه فريق يصعب التغلب عليه لأنه أكثر فريق يملك لياقة بالدوري بسبب اللعب الرائع الذي قدمه في الدوري بجميع مراحله وصولاً للمباراة النهائية.

فريق نصيب يسعى إلى تحقيق طموح جماهيره الكبيرة في محافظة درعا بالتأهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

ويسعى ذئاب الجنوب إلى مواصلة عروضهم القوية، تحت قيادة المدرب مؤيد الشريف معتمداً بذلك على نخبة من اللاعبين المتألّقين، الذين يقدمون عطاء كبيراً داخل الملعب، وهم: مالك مطر وعمر الغوثاني وقصي ابو زريق ومحمود المحمد وأحمد الرفاعي وحمزة الغوثاني وعبدالله السعدي وحازم الحريري ومهاجمه محمد العمر ، وحارسه المخضرم أمجد محاميد ابو جبل .

يدخل النادي المواجهة وهو منتشٍ بنتائجه المميزة التي حققها بالدوري وحصوله على 13 نقطة متعادلاً مع الفتوة بالنقاط في المجموعة الجنوبية، حيث سجل 13هدفاً وهي أكبر نسبة تسجيل أهداف بالمجموعتين الجنوبية والشمالية.

بعد أن قدّم أداء مميزاً طوال مباريات الدوري مؤكداً انه رقم صعب في المنافسة على بطاقة التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ومع عودة اللاعب مطر، وُفِّق المدرب في انتعاش خط وسط الفريق مع إعطائه أفضلية.

ويقول الشريف ل”تشرين”:“نصيب أصبح يلعب بشخصية البطل ويعرف طريقه في البطولة، وقدمنا إلى حمص لنعود متأهلين للدوري الممتاز بعون الله تعالى وتوفيقه ”.

فريقنا يضم مجموعة من اللاعبين الذين يتميزون بالإرادة والعزيمة والأخلاق والانضباط والالتزام بالتمارين والتعليمات” .

من جهته رئيس النادي مرعي أبو زريق قال“إن إدارة النادي سخرت كل الإمكانات المادية والمعنوية لتذليل جميع الصعوبات أمام فريق كرة القدم لأن الهدف والهاجس لدى الجميع هو استغلال حالة الحماس والانسجام لدى لاعبي الفريق مع الكوادر الفنية والتدريبية للتأهل إلى الدوري الممتاز، واسعاد جمهور النادي الذي كان له الدور الأكبر في تحقيق الانتصارات من خلال دعمه ووقوفه وتشجيعه الدائم”.

بينما قال الكابتن عماد أبو زريق الخبرة الرياضية وداعم النادي إن هذا الإنجاز يحسب لجميع كوادر النادي التي عملت بروح الأسرة الواحدة للخروج بهذا الإنجاز غير المسبوق لنادي نصيب، إن كان من الإدارة أو الكادر الفني، إضافة إلى اللاعبين الذين أثبتوا أنهم أهل للعب مع الكبار، مشيراً إلى أن الفريق لن يكون ضيف شرف في لقاء اليوم بل سيلعب لخطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز .

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز إن تحقق لم يأت من فراغ فكان هناك جهد مضاعف يبذل في التمارين علما أن جميع اللاعبين من محافظة درعا.

لافتاً أنه لدينا فريق قوي قدم كل ما يملك من جهد لتحقيق هذا الحلم الذي انتظرناه كثيراً، إضافة إلى رابطة المشجعين الكبيرة التي وقفت خلف الفريق في جميع المباريات .

الجدير ذكره أن المباراة سيتم نقلها على صفحة النادي.

مدرب الجهاد عبد العزيز خلف أكد أن لقاء اليوم حاسم ومصيري للفريقين ، ونحن عملنا في الفترة السابقة على تلافي الأخطاء وتكريس ثقافة الفوز لدى اللاعبين الذين هم على أتم الجاهزية لتحقيق حلم جماعيرنا بحجز بطاقة عبور للممتاز وأرض الملعب هي الفيصل.

الفتوة والفرات وجهاً لوجه فمن منهما صاعد للممتاز؟

سيكون ملعب النبك اليوم الجمعة مسرحاً لمباراة تحمل بين طياتها طابع الإثارة والندية بين الفريقين وكلٌ منهما يضع نصب عينيه تحقيق الفوز والصعود للدوري الممتاز.

الكابتن محمد شريدة مدرب الازوري لديه ثقة بلاعبيه ويعلم أنهم سيكونون على قدر المهمة الملقاة على عاتقهم كما عهدهم.

الشريدة ولاعبوه رفعوا شعار الفوز الذي لا بديل عنه ، فلا توجد أنصاف حلول اليوم بل يجب أن يكون هناك فائز ومتأهل.

والشريدة يعلم ولاعبوه أن لقاء اليوم يعادل مسيرة الدوري بأكمله وتعب وجهد الموسم سيختزل في هذا اللقاء.