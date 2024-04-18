وزير الصناعة يطلع على واقع العمل والإنتاج في عدد من المنشآت الصناعية بحماة

حماة – نصار الجرف:

اطلع وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على واقع العمل والإنتاج في عدد من المنشآت الصناعية في محافظة حماة، شملت معمل أحذية مصياف وشركة الزيوت وعدداً من المنشآت الصناعية للقطاع الخاص، وهي شركة سباهي ودحروج للزيوت النباتية والشركة الأهلية للزيوت النباتية.

وأكد وزير الصناعة على جهود العاملين في معمل أحذية مصياف، ولاسيما بعد رفد المعمل بـ3 آلات حديثة في قسمي الخياطة والمونتاج بهدف تحسين جودة المنتج وزيادة كميته، منوهاً بتلبية مطالب العمال المتعلقة بتطبيق نظام الحوافز السابق للشركات المنتجة فضلاً عن صيانة سقف المعمل.

وبين مدير عام الشركة العامة لصناعة الأحذية المهندس شريف الحسن، أن الكوادر الهندسية والفنية والعمال يبذلون جهوداً كبيرة في استمرارية الإنتاج والعمل بكامل طاقة المعمل لتنفيذ العقود المتفق عليها مع جهات عديدة من القطاع العام، منوهاً بالتنسيق مع محافظة حماة لترحيل النفايات التي كانت متراكمة خلال السنوات الماضية.

وبينت مديرة معمل أحذية مصياف المهندسة نيرمين زودة أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ نحو 600 زوج على وردية عمل واحدة، موضحة أن كمية الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 30 الف زوج من الأحذية بمختلف أصنافها، قيمتها 3 مليارات ليرة، فيما كانت المبيعات نحو 23725 زوجاً من الأحذية بقيمة 2.526 مليار ليرة .

وفي شركة زيوت حماة، اطلع الوزير على واقع الشركة وخططها لتطوير عملها وزيادة إنتاجها، ولاسيما بعد تزويد الشركة بخط تعبئة حديث ومتطور وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 468 مليون ليرة وبات حاجة ملحة في الوقت الحالي، لأنه يواكب السوق المحلية وينافس القطاع الخاص، كما سيسهم في تخفيف هدر الزيت الناتج عن تعبئة العبوات يدوياً، ويسرع عملية التعبئة للعبوات البلاستيكية من مختلف الأحجام.

وأوضح مدير عام شركة زيوت حماة المهندس ماهر العراقي أن الشركة تسوق منتجاتها للمؤسسات العامة، كالسورية للتجارة وللمؤسسة الاجتماعية العسكرية والصالات التابعة لوزارة الصناعة، كما تقوم بالبيع المباشر في صالة الشركة للمواطنين بأسعار منافسة، لافتاً إلى أن مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت حوالي 517 مليون ليرة، ناتجة عن تسويق 30 طن زيت بذار قطن وطن واحد من الصابون .

وأشار وزير الصناعة إلى جهود أصحاب منشآت القطاع الخاص وإصرارهم على استمرار عجلة الإنتاج والتوسع بمنشآتهم أفقياً وزيادة خطوط الإنتاج، جاء ذلك خلال تفقد واقع العمل في شركة سباهي ودحروج للزيوت النباتية التي تعد أول شركة تأسست في العام 1994 على قانون الاستثمار رقم 10، حيث بين مدير عام الشركة أحمد سباهي أنه على الرغم من ظروف الحرب الإرهابية وتضرر الشركة نتيجة الإرهاب إلا أنها استمرت بالعمل، حيث تبلغ الإنتاجية للتكرير حوالي 60 طناً في اليوم ومن الزبدة النباتية “الماغرين والشورتينغ” نحو 50 طناً في اليوم، فضلاً عن خط عصر البذور بطاقة 50 طناً يومياُ، لافتاً إلى أن الشركة أضافت خط إنتاج جديد لإنتاج زيت الصويا بطاقة 150 طناً في اليوم.

وأكد أن الشركة تطرح منتجاتها من الزيوت والزبدة بأسعار تنافسية وجودة عالية، وهناك إقبال كبير عليها في السوق المحلية .

بدوره بين مدير عام الشركة الأهلية للزيوت النباتية عمار الجابي أن الشركة تعمل على تزويد السوق المحلية بمنتجاتها من الزيوت النباتية، ولاسيما بمعالجة موضوع تأمين البذار /”بذار القطن”، منوهاً بأن لدى الشرطة خطوطاً متطورة في الإنتاج، ولاسيما خط الحلقات بطاقة 150طناً والقشارات والعصارات بطاقة تتراوح مابين 230و250 طناً وقسم التكرير بطاقة 125و130طن زيت خام، مؤكداً على دعم سبل النهوض بالواقع الصناعي والسعي لتطويره كماً ونوعاً الاستمرار بتأمين مستلزمات استمرار عجلة الإنتاج.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربون أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الصناعيين، ولا سيما المتعلقة بالكهرباء وأسعارها المرتفعة، وأيضاً المحروقات التي أثرت على عمل الصناعيين وجعلتهم غير قادرين على المنافسة.