تكريم 36 عاملاً في القنيطرة

القنيطرة – محمد الحُسَين:

كرّم اتحاد عمال القنيطرة اليوم (36) عاملاً من عمال المخبز الاحتياطي، ومستشفى الشهيد ممدوح أباظة، ومديرية صحة القنيطرة احتفالاً بعيد العمال العالمي، وتقديراُ لجهودهم في خدمة المواطنين وبناء الوطن.

وقدّم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حيدر حسن بهذه المناسبة التهاني للعمال المناوبين في مواقع عملهم، مثنياً على جهودهم في بناء الوطن وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأثنى رئيس اتحاد عمال محافظة القنيطرة أحمد السعدية على الدور المهم للطبقة العاملة في كل قطاعات العمل، منوهاً بالتضحيات والشهداء والجرحى من العمال الذين ارتقوا أثناء أدائهم لواجبهم الوطني المهني، ودورهم في عمليتي البناء والتنمية، لأن كل عامل في موقع عمله يمثل وحدةً ولبنةً في منظومة بناء سورية الحديثة.

وأشار رئيس نقابة عمال الصحة صايل الصالح إلى أهمية استمرار العمال بتقديم الخدمات للمواطنين خلال العطل الرسمية والأعياد، مشيراً إلى تواصل اتحاد العمال معهم لتحفيزهم على العمل والإنتاج، والاستماع إلى همومهم ومشكلاتهم، والسعي لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وثمّن العمال المكرمون هذه المبادرة بزيارتهم والاطلاع على واقع عملهم وتكريمهم، مؤكدين أنهم سيواصلون العمل، وببذلون الجهود للارتقاء بعملهم خدمة للواطن والمواطن.