ريال مدريد يتعادل مع بايرن ميونيخ في اليانز أرينا.. والحسم الأربعاء القادم في دوري الأبطال

تشرين:

سيطر التعادل الإيجابي على لقاء بايرن ميونخ الألماني مع ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لمثلهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وتسبب المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في تلقي شباك فريقه بايرن ميونخ للهدفين، حيث فشل في رقابة فينسيوس جونيور خلال لقطة هدف ريال مدريد الأول.

وبعد عودة العملاق البافاري بالشوط الثاني وقلب الطاولة بتسجيله لهدفين، ارتكب كيم مين جاي ضربة جزاء من أمام رودريجو، تعادل منها فينيسيوس جونيور للنادي الملكي.

وتقام مباراة الإياب الحاسمة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء القادم.

ويصعد الفائز بنتيجة المواجهتين إلى المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنكليزية لندن، لمواجهة الفائز من المباراة الثانية لدور نصف النهائي والتي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وأدار الحكم الفرنسي “كليمون توربان” مباراة ذهاب نصف النهائي التي بدأها

ريال مدريد بتشكيلة مؤلفة من آندري لونين، لوكاس فاسكيز، أنتونيو روديجير، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، توني كروس، جود بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

بينما قاد مانويل نوير تشكيلة البافاري إلى جانب مين جاي كيم، نصير مزراوي، إيريك داير، كونراد لايمر، ليون غوريتسكا، جمال موسيالا، جوشوا كيميتش، ليروي ساني، توماس مولر، هاري كين.

ولم تمر سوى 44 ثانية فقط على بداية المواجهة إلا وكان ليروي ساني قريباً من افتتاح التسجيل للبايرن، ولكن الحارس لونين تألق وتصدى لتصويبة الجناح الألماني من داخل المنطقة.

وعلى عكس سير اللعب، تمكن ريال مدريد من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 24، حين خدع فينيسيوس جونيور المدافع كيم مين جاي وتحرك في ظهره ليتلقى تمريرة ذكية من كروس إنفرد على إثرها بالمرمى وأنهاها بباطن القدم على يسار نوير.

وكاد هاري كين يتعادل للفريق البافاري قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 42، ولكن تصويبته من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، جاورت القائم الأيمن بقليل.

واقترب ريال مدريد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50، حين هيأ بيلينجهام الكرة أمام توني كروس على حدود المنطقة من جهة اليسار، ليطلق تصويبة قوية تألق نوير في التصدى لها.

استفاق بعدها بايرن ميونخ وأدرك ليروي ساني هدف التعادل عند الدقيقة 53، بعدما تلقى تمريرة على الجهة اليمنى وتقدم بها ليدخل منطقة الجزاء ويطلق تصويبة قوية جداً استقرت داخل شباك لونين.

وتحصل جمال موسيالا على ضربة جزاء بتعرضه للعرقلة من لوكاس فاسكيز داخل المنطقة من الجهة اليسرى، تولى المتخصص هاري كين تنفيذها وسجل منها هدف الأسبقية في الدقيقة 57.

وحاول فينيسيوس جونيور تعديل النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 79، بعد أن تلقى تمريرة طولية من لوكا مودريتش دخل بها المنطقة من الجهة اليسرى وحاول تصويبها في الشباك، ولكن نوير أغلق الزاوية وابعدها للركنية.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لريال مدريد بعدما تعرض رودريجو لعرقلة واضحة من المدافع كيم مين جاي داخل المنطقة، سجل منها فينيسيوس جونيور هدف التعادل للنادي الملكي في الدقيقة 83.

يذكر أن ريال مدريد قطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي التشامبيونزليغ بعد الفوز على مان سيتي الإنكليزي حامل اللقب في ركلات الترجيح (4-3)، بعد التعادل (1-1) على ملعب طيران الاتحاد، و(3-3) في سانتياغو برنابيو.

من جانبه عاد بايرن ميونخ إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2019، وذلك على حساب الأرسنال الإنكليزي بالفوز عليه في الإياب بهدفٍ دون رد، بعد التعادل في الذهاب على ملعب الإمارات بهدفين لمثلهما.

وتاريخياً تواجه بايرن ميونخ وريال مدريد 26 مرة سابقة في دوري أبطال أوروبا بمسماه القديم والحديث، ويتفوق العملاق البافاري بتحقيقه الانتصار في 12 مناسبة، مقابل 11 انتصاراً للنادي الملكي، وتعادلا في 3 مواجهات.

ولكن بايرن ميونخ فشل في تحقيق الانتصار على الملكي في آخر 7 مباريات جمعت الفريقين في البطولة، حيث خسر 6 مرات، وتعادلا مرة واحدة؛ وهي أطول سلسلة هزائم متتالية للفريق الألماني ضد منافس في البطولات الأوروبية.